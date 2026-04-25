Qué fue de la actriz Priscilla Delgado: de ‘Los Protegidos’ a convertirse en una estrella de ‘Euphoria’

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado la pequeña y gran pantalla. Si nos remontamos a la década del 2010 y sus años posteriores, la audiencia de Antena 3 recordará a la perfección producciones como Los Protegidos. Y es que fue aquí donde la carrera de Priscilla Delgado despegó por todo lo alto, puesto que, para aquellos que no la recuerden, la joven era la carismática niña que podía leer la mente de las personas. Lucía fue un personaje muy querido por el público y estuvo presente durante las tres primeras temporadas, pero la vida de la actriz ha cambiado mucho desde entonces.

Priscilla Delgado comenzó participando en televisión en ficciones como El Internado, Los hombres de Paco, La chica de ayer y Cazadores de hombres. Eso sí, su vida cambió por completo con su participación en Los Protegidos. Un éxito para la puertorriqueña, de nacionalidad española, que la llevó a seguir creciendo en el medio. De hecho, en 2015, con tan solo 13 años, se convirtió en «chica Almodóvar» al tener el papel de Antía en Julieta, pero fue en el 2016 cuando realizó su último proyecto antes de alejarse del ámbito artístico durante unos años.

Priscilla Delgado apostó por mudarse a Estados Unidos

Tras realizar unos últimos proyectos para la industria audiovisual española, a mediados de 2019, Priscilla Delgado apuesta por mudarse a Estados Unidos. Allí, la joven experimenta un cambio de 180º grados en su vida. Y es que realizó bachillerato en el Orange County School of the Arts en California. Una decisión muy acertada, pues ese mismo año consiguió su primer contrato profesional en Hollywood.

La actriz fue elegida para ser una de las protagonistas de A League of their Own, una ficción televisiva. Asimismo, lejos de quedar aquí, Delgado se formó en centros educativos de renombre destinados a la interpretación. Una formación que no pasaría desapercibida en su currículum profesional. De hecho, no fue hasta el 2022 que regresó a España. Fue entonces cuando rodó la película El club de los lectores criminales.

Priscilla Delgado, compañera de elenco de Zendaya

El pasado marzo del 2025, el mundo entero fue conocedor de una de las noticias más inesperadas. Priscilla Delgado fue fichada para formar parte de la temporada 3 de Euphoria, la aclamada serie de HBO Max protagonizada por Zendaya. Una aparición que ha visto la luz durante los últimos días y con la que la actriz no ha dejado indiferente a nadie.

Priscilla Delgado, de 24 años, se ha puesto bajo la piel de Angel, una stripper del club Silver Slipper que protagoniza una de las tramas más comentadas. Pues, su personaje tiene una relación cercana con el de Zendaya y el de Rosalía. De momento, se desconocen cuáles serán los próximos proyectos de la joven actriz. Pero, indiscutiblemente, su paso por Euphoria le está otorgando mucha popularidad internacional. Y es que mucho ha llovido desde que conocimos a la pequeña Lucía junto a su televisiva familia poderosa.