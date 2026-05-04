De participar en ‘La isla de las tentaciones’ a estar esperando su segundo hijo: así es la vida de Lara y Hugo

Aunque La isla de las tentaciones suele ser sinónimo de infidelidad, dolor y rupturas, hay parejas que siguen juntas y cuya experiencia en el programa de Telecinco no hizo más que reforzar su amor. Este es el caso de Hugo Pérez y Lara Tronti, quienes supieron marcharse juntos, alejarse de los medios y formar una familia. De hecho, ella ha anunciado el nacimiento de su segundo hijo.

El paso de Hugo y Lara en ‘La isla de las tentaciones 3’

Como en casi todas las temporadas, la tercera edición de La isla de las tentaciones en Telecinco estuvo marcada por las dolorosas rupturas y las constantes caídas en la tentación, pero entre tanto caos, Lara Tronti y Hugo Pérez se convirtieron en la gran excepción de la temporada. Los gallegos llegaron a la República Dominicana con una relación debilitada tras haber superado cinco rupturas previas.

La desconfianza de Lara y las dudas sobre la madurez de Hugo eran sus principales obstáculos. Durante su estancia en las villas, mientras otros caían ante los solteros, Hugo demostró un absoluto respeto hacia su pareja. Sus lágrimas de arrepentimiento y sus constantes declaraciones de amor emocionaron tanto al público como a la presentadora Sandra Barneda.

«Estoy enamorado de esa tía, muy enamorado. Para mí ella lo es todo», confesaba Hugo en una de las hogueras más recordadas de la edición. A pesar de los miedos iniciales de Lara, la experiencia sirvió para que ambos se dieran cuenta de lo que realmente querían. En la hoguera final, decidieron abandonar el programa juntos, protagonizando una romántica reconciliación que culminó con una pedida de mano. Su paso por el reality no solo salvó su noviazgo, sino que lo convirtió en uno de los más sólidos de la televisión.

La vida actual de Hugo y Lara

La pareja de influencers vive actualmente en Galicia, donde disfrutan de la naturaleza, de su vida en familia, alejados de platós, debates y colaboraciones televisivas. Eso sí, están muy presentes en redes sociales, pues su paso por el programa les permitió consolidarse como creadores de contenido y figuras importantes de un estilo de vida real.

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Uno de los puntos de inflexión de la pareja fue la llegada de su hijo Nico a principios del 2024. Un niño muy esperado que les volvía a poner los pies en la tierra y valorar lo importante de la vida. Junto a sus dos perras, disfrutan de los pequeños placeres de la vida. Además, tanto por trabajo como por placer tienen la oportunidad de viajar a menudo, otra de sus pasiones.

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Un segundo hijo

Hugo Pérez y Lara Tronti dieron una exclusiva en febrero a la revista Hola en la que confesaban que estaban esperando su segundo hijo. «La verdad es que estoy muy feliz, aunque ha sido un primer trimestre bastante convulso entre náuseas, cansancio… Voy poquito a poco recuperando la energía, pero disfrutando muchísimo del proceso, muy agradecida y tremendamente feliz», dijo ella en su momento.