Estas son las parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’: nombres, edades y cómo se conocieron

Tras el éxito de la última edición, Mediaset España ya lo ha anunciado. La isla de las tentaciones 10 aterriza de manera oficial este lunes, 13 de abril, y lo hace de la mano de nuevos participantes. El popular reality, presentado por Sandra Barneda, vuelve a recibir a nuevas parejas en sus famosas villas. De esta manera, los concursantes pondrán a prueba su relación sentimental y lo harán rodeados de tentaciones que los pondrán al límite. Una nueva aventura, nuevos participantes y muchas novedades. Y es que, el formato llega dispuesto a sorprender, aún más, a sus espectadores.

Tal y como se ha informado de manera oficial, el programa tendrá una triple emisión semanal. Así pues, los lunes, martes y miércoles ocupará su franja en el prime time de Telecinco con emisiones especiales. Además, habrá una cuarta cita para los suscriptores de Mediaset Infinity. Pues, El debate de las tentaciones se emitirá en la plataforma de streaming. Una nueva aventura por República Dominicana donde se podrá ver cómo el amor hace frente a su mayor tentación. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de la temporada? Realizamos un repaso al respecto.

Luis y Julia

Originarios de Alicante, Luis, de 27 años, y Julia, de 29 años, llevan un año juntos. Ambos se conocieron de manera casual, mientras paseaban a sus mascotas, pero las diferencias en sus ritmos de vida y las inseguridades de Julia los tienen a ambos en una encrucijada. Ella quiere sentirse más priorizada, pero el historial de infidelidades de él, en relaciones pasadas, no le ayuda nada.

Álex y Ainhoa

Ambos de 23 años y originarios de Ibiza, llevan un año y medio juntos. La pareja llega a La isla de las tentaciones 10 en su momento más frágil. Diversas diferencias han marcado la relación de la pareja. Pues, ella sigue sin tener confianza plena en él. Álex, por su parte, se ha planteado muchas veces romper la relación.

José y Nerea

Él de 35 años y ella de 27 años, y son una pareja que proviene de Valencia y Madrid. Su historia de amor comenzó a fraguarse hace un año, pero ya ha estado repleta de idas y venidas. Y es que, cabe señalar, se conocieron cuando los dos eran concursantes del reality show de Netflix Jugando con fuego España.

Atamán y Leila

La pareja más veterana de La isla de las tentaciones 10 es la formada por Atamán, de 27 años, y Leila, de 28 años. Originarios de Gran Canaria, se conocieron cuando eran adolescentes. Un flechazo que les llevó a descubrir el amor juntos, por lo que nunca han estado con nadie más. Ahora, han apostado por vivir la experiencia del reality para saber si, después de tantos años, siguen juntos por amor o por costumbre.

Christian y Mar

Originarios de Palma de Mallorca, Christian, de 29 años, y Mar, de 24 años, llevan juntos 4 años. Aunque han encontrado la estabilidad, el pasado les pesa. El participante estuvo vinculado en el pasado con dos amigas de Mar, algo que no se olvida. Además, el joven tiene un gran problema de inseguridad ocasionado por infidelidades vividas anteriormente, pero están de acuerdo en que necesitan reavivar la chispa.