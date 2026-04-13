‘La isla de las tentaciones 10’: horario y cómo ver el estreno de la décima edición (online y tv)

Mediaset España tiene como objetivo hacer de este 2026 uno de sus años más exitosos. Por ello, el grupo de comunicación encabeza este semestre de la temporada de la mano de sus pesos pesados. Si hace un mes los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos del gran estreno de Supervivientes 2026, ahora ha llegado el turno de La isla de las tentaciones 10. El popular reality, presentado por Sandra Barneda, vuelve a recibir a nuevas parejas en sus famosas villas. De esta manera, los concursantes pondrán a prueba su relación sentimental y lo harán rodeados de tentaciones que los pondrán al límite. Una nueva aventura, nuevos participantes y muchos momentos inesperados.

El estreno de La isla de las tentaciones 10 es un hecho y las emociones entre los seguidores de este formato no pueden ser mayores. De esta manera, y continuando con la estela de las temporadas anteriores, se ha informado que el programa tendrá una triple emisión semanal. Así pues, realizará su estreno este lunes, 13 de abril, a las 21:45 h (una hora antes en las islas Canarias). Lejos de quedar aquí, la travesía por República Dominicana continuará el martes y el miércoles con emisiones en riguroso prime time. Además, habrá una cuarta cita para los suscriptores de Mediaset Infinity. Pues, El debate de las tentaciones se emitirá en la plataforma de streaming. Pero, ¿a qué hora comienza el primer programa de la edición? ¿Dónde se puede ver el regreso del reality? Te contamos todo lo que necesitas saber.

Horario y cómo ver el estreno de ‘La isla de las tentaciones 10’

Como comentábamos en líneas anteriores, el gran estreno de La isla de las tentaciones 10 tendrá lugar este lunes, 13 de abril. Para poder ver el primer programa, tan solo será necesario tener sintonizado el canal de Telecinco en la televisión a las 21:45h (hora antes en Canarias). Por otro lado, en el caso de no disponer de este tipo de dispositivo, hay más opciones.

Gracias a la aplicación de Mediaset Infinity, es posible disfrutar de los contenidos ofrecidos en los canales del grupo de comunicación. Para ello, tan solo será necesario descargar la app o acceder a ella desde el navegador deseado. De hecho, en el caso de no poder ver el estreno de La isla de las tentaciones 10 esta noche, la plataforma tiene la opción de poder ver el programa en diferido totalmente gratis.

Novedades de ‘La isla de las tentaciones 10’

De momento, son pocos los detalles que se saben de esta temporada. Pero, se ha revelado que el formato presentará a los solteros con los rostros ocultos por unas capas rojas. Además, guardarán un secreto que no dejará indiferente a nadie. Asimismo, también llega El collar de las sombras. La mecánica de esto es que el collar les dará la oportunidad de impedir una cita a solas de uno de los protagonistas de la otra villa con su tentador o tentadora favorito.

Un conjunto de novedades, a las que hay que sumar que los tentadores tendrán el poder de decidir sobre el futuro de una de las parejas con La audiencia de las sombras. Sin lugar a dudas, La isla de las tentaciones 10 llega con el objetivo de revolucionar por completo el formato y sorprender, aún más, a sus espectadores.