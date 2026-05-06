La multa que pagan los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ que deciden abandonar antes de tiempo

La nueva edición de ‘La isla de las tentaciones 10’ sigue siendo uno de los formatos más comentados de la televisión en 2026. Los espectadores son conscientes del tipo de situaciones que se crean dentro del programa, escenarios que llevan al límite a los jóvenes que se atreven a participar en el formato. La primera temporada se emitió en Cuatro y tuvo como presentadora a Mónica Naranjo. Los responsables de Mediaset se dieron cuenta del enorme éxito del programa, por lo que trasladaron el proyecto a la cadena principal del grupo. Fue Sandra Barneda la encargada de tomar las riendas en esta etapa, y lo cierto es que la periodista ha logrado consolidarse como una de las caras más reconocibles del formato.

Sandra trata con mucho cariño a los concursantes, consciente de que se viven situaciones reales con consecuencias fuera de la televisión. Ese es el motivo por el que algunos participantes, como Andrea Bueno, uno de los nombres más comentados en las últimas ediciones, han mostrado actitudes contundentes dentro del reality. Sin ningún tipo de filtro, algunos concursantes han llegado a plantearse abandonar el programa. Pero, ¿qué ocurre en esos casos? Qué consecuencias tienen quienes deciden no continuar hasta el final del experimento.

Antes de entrar en detalles, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. No es el único programa de Telecinco que contempla penalizaciones para los participantes que rompen su compromiso. En su momento, el actor Adrián Rodríguez decidió dejar ‘Supervivientes’ antes de tiempo y tuvo que asumir una penalización económica. Más adelante reconoció en ‘Sálvame’ que este tipo de decisiones pueden agravar situaciones personales complicadas. Aceptó la propuesta para mejorar su situación económica, pero la penalización afectó a sus finanzas.

El castigo económico de ‘La isla de las tentaciones’

Andrea Bueno ha sido una de las participantes que en ediciones recientes ha optado por abandonar el reality tras una hoguera de confrontación. La joven, convertida en creadora de contenido, se enfrentó a su pareja de concurso en una situación muy tensa que la llevó a replantearse su continuidad en el programa. La presentadora Sandra Barneda intentó convencerla de que continuara, aunque sus palabras no fueron suficientes, ya que Andrea decidió abandonar el programa y regresar a España desde República Dominicana, donde se graba ‘La isla de las tentaciones’.

«¡Me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga. No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo. ‘La isla de las tentaciones’ me ha superado. Hasta aquí he llegado», declaró tras su decisión de abandonar el formato. A partir de ahí, muchos espectadores se preguntan qué ocurre en estos casos y si existe una penalización económica.

Algunos exconcursantes, como Naomi Asensi, han explicado en redes sociales cómo funcionan este tipo de cláusulas en los realities. Según sus declaraciones, los contratos incluyen penalizaciones para quienes abandonan antes de tiempo, ya que la producción organiza con antelación toda la logística del programa.

Naomi Asensi ha comentado públicamente que los realities suelen incluir consecuencias económicas para quienes no cumplen su participación completa. «Sí, todos los realities tienen una penalización. Siempre hay alguna consecuencia, claro. No puedes ir a un programa, y más en República Dominicana, y luego irte cuando quieras», explicó en redes sociales.

El espacio presentado por Sandra Barneda cuenta con distintos niveles de producción y presupuesto, por lo que las penalizaciones pueden variar. En algunos casos, las cifras rondan los 3.000 euros, aunque en producciones de mayor envergadura pueden ser superiores, especialmente en formatos como ‘Supervivientes’, donde las penalizaciones pueden alcanzar cifras más elevadas.

Las declaraciones de Andrea Bueno

No se esconde. Andrea Bueno ha admitido que su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ no ha sido positiva y reconoce que vivió momentos complicados durante su participación. «Mi experiencia fue muy dura. Sufrí muchísimo, lo pasé fatal. Cuando me veo solo tengo ganas de abrazarme o de sacarme de allí. No justifico mi comportamiento, pero con ayuda todo puede mejorar. Mi error es evidente: era muy joven para vivir algo así», ha declarado en sus redes sociales.

¿Cuánto dinero cobran los concursantes de La isla de las tentaciones?

Los concursantes de La isla de las tentaciones no suelen recibir un sueldo elevado por su participación, ya que el formato apuesta por perfiles anónimos, pero sí perciben una compensación económica que puede rondar entre los 1.000 y 2.000 euros por toda la experiencia, dependiendo del contrato y la edición. Más allá de ese pago, el verdadero beneficio para muchos participantes llega después del programa, gracias a la exposición mediática y las oportunidades en redes sociales, colaboraciones o presencia en otros espacios televisivos.