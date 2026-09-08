La Federación pagará técnicas reproductivas a las jugadoras de la Selección: «Un orgullo y un avance innovador»

Acuerdo sin precedentes en el fútbol mundial. La Real Federación Española de Fútbol facilitará a las jugadoras de las selecciones absolutas de fútbol y fútbol sala, además de las árbitras, técnicas de fertilidad y reproducción asistida, entre las que figuran la fecundación in vitro y la congelación de sus óvulos. Una medida a gran escala sin precedentes y que llega tras una petición de las futbolistas. En palabras de Rafael Louzán es «un orgullo» y «un avance innovador muy importante».

Se trata de una medida pionera y sin precedentes a nivel mundial. Toda aquella jugadora de la selección española que haya sido internacional desde diciembre de 2025 y que haya sido convocada para un mínimo de dos partidos desde el pasado mes de abril, que es desde cuando está vigente el acuerdo, puede acogerse a los beneficios que ofrece.

En el caso de la congelación de óvulos, la financiación por parte de la RFEF sería completa, salvo en los medicamentos necesarios, que no les permiten cubrirlos de forma legal. En el resto de tratamientos que ofrece la clínica habrá beneficios extensibles al resto de empleados y empleadas de la Federación.

El plan estará vigente, en un primer momento, hasta 2029, aunque en técnicas para la congelación de óvulos la duración se amplía hasta los cinco años. Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, ha señalado que es un «acuerdo muy amplio», puesto que además de todo tipo de técnicas, abarca «desde la información más básica».

Desde Las Rozas ofrecerán apoyo en tratamientos de fertilidad a las jugadoras y árbitras que lo deseen, con técnicas como la fecundación in vitro y la congelación de óvulos. La medida llega tras una solicitud de las propias futbolistas y supone una iniciativa sin precedentes que se suma a otras de conciliación ya existentes, como el acompañamiento de las familias de las jugadoras durante los campeonatos.

En una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha estado acompañado por la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, y por Patri Guijarro y Olga Carmona, futbolistas de la selección española, además de las jugadoras de la selección de fútbol sala y varias árbitras, a las que también incluye este acuerdo, además de Reyes Bellver, directora de fútbol femenino.

Una de las futbolistas presentes ha sido Patri Guijarro. La mediocentro ha valorado como «muy positivo» el acuerdo, puesto que les permite «poder elegir ser madre, cuándo y, en caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera». La jugadora del Barcelona ha señalado que es muy importante que «las deportistas sientan que no tienen que elegir entre su vida personal y su carrera profesional».

La RFEF ha desvelado que este acuerdo presenta opciones para «preservar su fertilidad y compatibilizar sus objetivos deportivos con los familiares y personales». Ponen en manos de las futbolistas «herramientas y alternativas» para poder «abordar su maternidad de forma libre». De esta manera, como también ha confirmado Bellver, darán todas las coberturas que ofrece la clínica.

El acuerdo se ha realizado con la clínica Tambre, de fertilidad y reproducción asistida. Su fundación data de 1978, siendo pionera en nuestro país en reproducción asistida. Acuerdos similares existen en el Chelsea, que cuenta con un fondo de unos 220.000 euros para cubrir tratamientos de fertilidad y salud reproductiva a las jugadoras de su plantilla, o en el fútbol estadounidense.