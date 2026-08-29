Los retos de la ‘nueva’ Liga F: frenar la fuga de estrellas, crecer mediáticamente y lograr la sostenibilidad

Nueva temporada en la Liga F, que vuelve con muchos cambios tras un verano de los más movido y, sobre todo, con múltiples retos por delante. La liga femenina ha perdido a parte de sus estrellas, destacando por encima de todas Alexia Putellas, que se ha ido al London City junto a Mapi León. Tampoco están Caroline Weir, Salma Paralluelo, Ona Batlle o Misa; sin embargo, aparece la que está destinada a ser, junto a Aitana Bonmatí y Linda Caicedo, el gran aliciente de la competición. El fichaje de Jenni Hermoso por el Atlético de Madrid relanza a un campeonato llamado a consolidar este curso el crecimiento vivido la temporada pasada.

Es inevitable pensar que ligas como la inglesa o la estadounidense se llevan a expuertas el talento español. Pero hay muchos motivos para el optimismo. El primero de ellos reside, precisamente, en esa pérdida de potencial. El mayor afectado ha sido el Barcelona, que, aunque sigue contando con un equipo de ensueño, puede verse afectado por la marcha de pesos pesados en su vestuario y ver cómo el Real Madrid reduce esa brecha que por momentos ha parecido infinita.

Los mejores fichajes del verano han llegado a la capital. Real Madrid y Atlético se han reforzado a conciencia de cara a sus objetivos. Felicia Schröder es esa nueva estrella emergente que promete dar un futuro repleto de éxitos al Real Madrid de Caicedo, al que se suman futbolistas de renombre como Bereensteyn. Aunque, si hay un fichaje cautivador y mediático, es el de Jenni Hermoso por el Atlético. Las rojiblancas quieren volver a Europa y para ello recurren a la de Carabanchel y al resto de fichajes, entre los que destacan el de Lucía Rodríguez y el de Maite Zubieta.

Los retos de la Liga F

Más allá de esas rivalidades entre Barcelona, Real Madrid y Atlético –que ademásn protagonizarán un derbi capitalino en la primera jornada– aparecen los grandes retos de la competición de cara a este curso. Cerraron el último con un incremento considerable de audiencia (11,2%) que les llevó a tener un total de 7,5 millones de espectadores. Sigue estando alejado de los parámetros deseables, pero el crecimiento es evidente. Mantenerlo es un objetivo de obligado cumplimiento para una competición que ha devaluado sus derechos televisivos para la temporada 2026-2027 y, por tanto, ha reducido su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, la marca Liga F no se ha visto del todo perjudicada. Al crecimiento en espectadores se suma el haber ampliado su alcance en redes, superando los 1,1 millones de seguidores en redes sociales, así como duplicar el número de visitas en su web. Hay más interés por la competición, eso es un hecho medible, aunque los beneficios no sean los esperados.

Por eso, el mayor de los retos que tiene la competición es mantener ese crecimiento y, sobre todo, monetizarlo. Sacarle un rendimiento económico a ese aumento del interés va a ser clave y, para ello, puede ayudar de forma clara el fichaje de Jenni Hermoso. La delantera, una de las figuras más mediáticas de nuestro fútbol, regresa al Atlético, dando mayor visibilidad al campeonato.

Pero el incremento del impacto de la competición también pasa por fidelizar a la afición. En el último curso se disputaron un 30% más de partidos en grandes estadios, alcanzando los 71 encuentros ligueros sobre los 240 celebrados. Una de las mayores cuentas pendientes pasa por conseguir que la asistencia a esos duelos se incremente, puesto que la imagen de gradas vacías –salvo excepciones– sigue predominando.

La inversión de Gasol busca la sostenibilidad

Desde que el campeonato se profesionalizara, hace ya cuatro años, la Liga F ha dependido prácticamente de las subvenciones. Esta temporada el foco se pondrá en buscar ser sostenibles, gracias a una inversión privada de 55 millones de euros que llegará de la mano de Gasol16 Ventures. Pau Gasol ha apostado fuerte por la competición, convirtiéndose en el brazo comercial de la Liga en busca de una independencia generalizada del equipo masculino para mantener el presupuesto y la competitividad.

Cabe destacar que, en los últimos años, clubes como Levante, Betis o Rayo han prescindido de esa inversión en fútbol femenino debido al volumen de presupuesto que les condicionaba el mantener al equipo en la máxima categoría. De la mano de Gasol, la Liga buscará crecer, a cambio de un porcentaje de los ingresos que se generen que se sitúa entre el 35% y el 49%.