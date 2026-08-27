Oficial: Jenni Hermoso vuelve a España y ficha por el Atlético

Jenni Hermoso ya es nueva jugadora del Atlético de Madrid. La futbolista de Carabanchel vivirá su tercera etapa en el club rojiblanco, tras fichar por una temporada. Después de su aventura en México, jugando en Pachuca y Tigres, la delantera llega de nuevo al club del Metropolitano, en busca de volver a hacerse un hueco en la selección española de cara al Mundial de Brasil, que se celebrará en el verano de 2027.

Era un secreto a voces y, finalmente, se ha confirmado. Jenni Hermoso vuelve al club rojiblanco después de cerrar su salida del fútbol mexicano. A sus 36 años, volverá a vestir la elástica del Atlético, tras su ingreso en el club a los 12 años. La veterana futolista también jugó en el Rayo Vallecano y Barcelona, en el Tyreso de Suecia y en el PSG de Francia, volviendo al Barça antes de marcharse a México.

Comunicado del Atlético

Jenni Hermoso (9 de mayo de 1990, Madrid) es nueva jugadora del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y la futbolista. La madrileña llega para reforzar la parcela ofensiva de nuestro equipo hasta el 30 de junio de 2027.

Hermoso ingresó en nuestro club a los 12 años de edad, alcanzando la disciplina del primer equipo en 2006 y consiguiendo, meses más tarde, un gol que certificaba el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Aquel encuentro ante la Unió Esportiva L’Estartit fue uno de los primeros pilares sobre los que se comenzó a asentar nuestra historia.

La carrera de Jenni Hermoso está cargada de éxitos tanto a nivel de clubes como de Selección Española, con la que cuenta con dos UEFA Nations League y una Copa del Mundo.

En su segunda etapa como rojiblanca, Jenni fue un pilar en la consecución de nuestra última liga, en la que anotó 24 goles convirtiéndose en la pichichi de esa temporada, en la que vio puerta en 17 de los 28 encuentros que disputó a lo largo de la competición.

La nueva delantera rojiblanca goza de una amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional tras haber jugado en España en el Rayo Vallecano y FC Barcelona, en Suecia en el Tyreso, en Francia en el PSG y en México en el Pachuca y Tigres, club en el que ha militado en su última etapa.

En sus primeras declaraciones tras su vuelta, Jenni Hermoso aseguró: “He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”.