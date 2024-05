Los expertos avisan sobre el error que cometemos después de beber alcohol: «Jamás»

La época de bodas, bautizos y comuniones ha empezado, es también periodo de graduaciones y de fiestas, por lo que el beber alcohol se multiplica. Hay algo que hacen muchas personas que no es nada bueno y que puede hacer que te enfermes en lugar de ayudarte a pasar la resaca.

Hay un remedio muy usado para evitar la resaca que realmente no funciona de nada, incluso puede que acabe siendo peor de lo que te imaginas, haciendo que tu cuerpo sufra las consecuencias de esta ingesta del alcohol y de un medicamento que no te está ayudando nada.

El error que cometemos después de beber alcohol

En la mayoría de los actos sociales de estos días vamos a beber alcohol. Nos guste o no, lo primero que haremos es pedir una cerveza antes incluso de esperar que la novia salga de la iglesia o mientras que los niños de la comunión se hacen las fotos. Desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde vamos a tener el vaso en la mano, con una serie de bebidas alcohólicas que realmente no son nada buenas, nos pueden proporcionar más de un problema que debemos tener en cuenta.

No es bueno beber alcohol, especialmente cuando no lo hacemos muy a menudo, o simplemente con la mirada puesta a una serie de detalles que van de la mano. Por lo que el final del recorrido lo que necesita es empezar a cuidarnos un poco más, especialmente con alguno de los elementos que puede acabar siendo perjudicial. Al final de todo lo que vamos a intentar hacer es mermar una resaca que puede tener una solución más sencilla que añadir fármacos a la mezcla.

Somos un país de automedicación. El hecho de que tengamos el ibuprofeno como si fuera una aspirina dice mucho de nuestro país. Es importante tener en cuenta que todo medicamento tiene efectos secundarios. No deberíamos tomar nada de medicamento sin estar enfermos, un dolor de cabeza o evitar una resaca no es motivo para tomarse un ibuprofeno. Por lo que tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, más allá de darle a nuestro cuerpo un elemento que no le beneficia. Un farmacéutico ha dado con una serie de detalles que nos advierten de lo que hacemos mal y cómo ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse de forma natural.

Este gran error no debes repetirlo según un farmacéutico

A la hora de luchar contra la resaca lo que se suele hacer es peor que el problema. Durante varias horas vamos a tomar alcohol y lo hacemos de forma que no sienta nada bien al cuerpo. No es la cerveza antes de comer un sábado o un pequeño premio después de una semana larga, que irá acompañado de unas croquetas. Una cerveza no es lo mismo que una botella de alcohol como el vino o como el vodka con una graduación mayor, los efectos sobre el cuerpo son peores.

Lo que se suele hacer es evitar el dolor de cabeza tomando un ibuprofeno, pero la realidad es que esto no hace nada. Los efectos del alcohol duran hasta 10 horas, por lo que dependiendo del momento en el que tomamos la medicina, realmente no hace falta que necesitemos nada más. Por lo que este tipo de medicamento puede acabar siendo lo que el cuerpo no necesita. No solo no ayuda, sino que puede perjudicarte, jamás debes tomarte este medicamento.

La opinión de un farmacéutico que se dedica a vender ese ibuprofeno que la gente toma es algo distinta a lo que dice la mayoría de la gente. Nunca debes tomar medicamentos, hasta pasado un tiempo de que hayas bebido alcohol, de la misma forma que no es nada bueno recibir este tipo de elementos. Lo que podemos y debemos hacer es beber mucha agua, en este intento de estar mejor pese a la ingesta del alcohol. Lo que se produce al beber mucho es deshidratar el cuerpo y por eso duele la cabeza.

Por cada una de las copas de vino, bebe un vaso de agua, te servirá para beber menos y quizás acabes evitando la resaca. Si no puedes evitarla busca las vitaminas de las frutas que te servirán para mejorar los síntomas. Eso sí, nada de zumos, sino fruta natural que te servirá para que tu cuerpo se recupere más rápidamente sin necesidad de incluir un medicamento con efectos secundarios que pueden estar dañándote a la misma velocidad que lo hace el alcohol.

Sigue estos consejos, intenta vivir con moderación y no probar nada de alcohol los días siguientes al evento en el que te has pasado de la raya. Cuidar el cuerpo es algo que necesitas hacer en estos días.