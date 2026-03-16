En Suecia desafían las leyes industriales con un invento que va a cambiar el mundo: el gas natural eléctrico que va a cambiar la historia

Suecia está a punto de cambiar el mundo con un invento que puede marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde el norte de Europa están trabajando en la primera central eléctrica que funcione con gas natural sintético y ecológico. Tres importantes empresas del país trabajan en un proyecto que verá la luz en la próxima década. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el invento de Suecia con el gas.

Suecia ha sido tendencia en la última semana después del comunicado emitido por el Banco Central del país en el que se aconsejaba a los ciudadanos hacer acopio de dinero ante un posible colapso financiero derivado del conflicto en Oriente Medio. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene en alerta a Europa y por ello desde el país nórdico se ha pedido a los ciudadanos que tengan a mano 90 euros y varios métodos de pago.

«La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia podrían generar vulnerabilidades en el sistema de pagos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se asegure de tener diferentes métodos de pago, como efectivo, tarjetas y acceso a servicios de pago a través del móvil», informó en un comunicado el Banco Central de Suecia, que también comunicó lo siguiente: «El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales».

Suecia y el invento con el gas eléctrico

Este último descubrimiento también tiene que ver con la guerra, que también está haciendo que muchos países echen a temblar con el gas natural. Suecia también copa portadas a día de hoy por un invento que puede marcar un antes y un después en la historia de la humanidad: la primera central eléctrica que producirá gas sintético y ecológico. El proyecto, en el que participan tres importantes empresas del país, está avanzado y todo hace indicar que verá la luz en la década de 2030.

En este proyecto estarán las empresas OX2, el grupo forestal Södra y TES (Tree Energy Solutions), y se llevará a cabo en la planta de e-NG (gas natural electrificado) que estará ubicada en un futuro en la localidad de Värö. En esta planta se llevará a cabo un proceso que puede cambiar la forma de consumir gas natural y en el que se han invertido 16,8 millones de coronas suecas por parte de la Agencia Sueca de Energía.

«El proceso consiste en capturar el dióxido de carbono procedente del procesamiento de la madera en la fábrica de celulosa y papel de Södra. A este se le añade hidrógeno, que se produce mediante electrólisis a partir de electricidad renovable (por ejemplo, energía eólica o solar). Ambos componentes se mezclan mediante un proceso químico para producir gas natural sintético», informan medios especializados en la materia sobre una planta que ha sido diseñada para producir 1,2 TWh de e-NG al año, que puede ser el 15% del volumen actual de gas natural que circula por el oeste de Suecia.