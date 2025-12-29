Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Los sindicatos no médicos, como CCOO y UGT han decidido dar una tregua navideña a la ministra de Sanidad, Mónica García, y posponer las negociaciones del Estatuto Marco para después de la festividad de Reyes. Estos sindicatos habían propuesto una huelga indefinida a partir del mes de enero, pero contra todo pronóstico, de un día para otro, alcanzaron un preacuerdo este mismo es de diciembre, tras la tercera huelga nacional de los sindicatos médicos que sí tienen voz y voto en este conflicto.

Tras la huelga nacional de cuatro días protagonizada por los médicos a principios de diciembre, los sindicatos no médicos UGT, CCOO, CSIF o Satse daban un giro de guion al plegarse a la ministra de Sanidad, Mónica García, y desconvocar la huelga indefinida que habían anunciado para el mes de enero. En un movimiento que ha sido interpretado como un auxilio político a Sanidad, estas organizaciones han respaldado los cambios que aseguran, ha anunciado sobre el borrador del Estatuto Marco, el Ministerio Sanidad

Así, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que se pospone la reunión programada este lunes 29 de diciembre con los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, trasladando el encuentro a la vuelta de Reyes tras las festividades navideñas.

Las negociaciones, que ya acumulan más de tres años de trabajo y más de 60 reuniones con sindicatos, según el ministerio de Sanidad, giran en torno a la actualización de una norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no se reformaba de forma integral desde 2003. En encuentros recientes, el Ministerio y las organizaciones sindicales del ámbito de negociación —como SATSE‑FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG‑Saúde— han conseguido la inclusión en el borrador de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales y la posibilidad de acceso a la jubilación parcial o anticipada, lo que llevó a estas centrales a dejar en suspenso las huelgas previstas para finales de enero.

Pese a estos avances, el proceso sigue siendo complejo y no está exento de tensiones. Por un lado, algunas organizaciones, particularmente las agrupaciones médicas como CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han expresado su rechazo al preacuerdo alcanzado en la mesa del Ámbito de Negociación y han llegado incluso a abandonar reuniones con el Ministerio en señal de protesta, al considerar que el texto del Estatuto Marco no recoge adecuadamente sus demandas específicas y profesionales.

El aplazamiento hasta después de Reyes refleja la voluntad del Ministerio de Sanidad de seguir dialogando con estos interlocutores sindicales antes de seguir avanzando en el proceso de aprobación de la norma, como la necesidad de encontrar puntos de consenso en un conflicto que ha generado movilizaciones y paros en varios frentes del sistema sanitario español. Las partes han acordado retomar el diálogo con la intención de cerrar un acuerdo que pueda materializarse en la reforma definitiva del Estatuto Marco, un elemento clave para la regulación del régimen estatutario y las condiciones laborales del personal sanitario en todo el país.

Comité de huelga CESM y SMA

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha señalado que vuelven a estar en punto muerto con el ministerio y que les separan puntos francamente importantes para llegar a un acuerdo.

Así, han anunciado que, en caso de no producirse avances, se verán obligados a escalar en el conflicto abierto y aumentar las jornadas de paro el próximo año. CESM y SMA insisten en que la reunión del Ámbito en la que CESM está presente no se han abordado las peticiones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, y por lo tanto, no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que siguen distanciando al colectivo médico de la Administración

Recuerdan que estas peticiones pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios; una clasificación profesional adecuada; una regulación digna de la jornada laboral y las guardias; la declaración de la Medicina como profesión de riesgo; la eliminación de la movilidad forzosa, y la no discriminación del régimen de incompatibilidades.