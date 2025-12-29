Castilla y León es la novena comunidad autónoma que avala la creación de las especialidades odontológicas

Fact checked

La Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Sanidad, el Dr. Alejandro Vázquez, ha suscrito oficialmente su apoyo técnico al desarrollo de las especialidades odontológicas, sumándose así al grupo de comunidades que ya habían respaldado esta demanda en el marco del Real Decreto 589/2022, que regula la creación de nuevas especialidades en Ciencias de la Salud.

Con esta nueva incorporación, ya son nueve las comunidades autónomas que han formalizado su apoyo: Región de Murcia, Islas Baleares, Aragón, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León, lo que constituye una amplia mayoría en el conjunto del Estado. Aunque el Real Decreto 589/22 exige un mínimo de siete apoyos, este respaldo mayoritario refuerza el proceso técnico y normativo que ya se ha puesto en marcha.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, ha agradecido el apoyo y la sensibilidad de Castilla y León, y ha querido destacar que este nuevo aval “refleja la toma de conciencia por parte de los responsables sanitarios autonómicos sobre la necesidad de avanzar en el reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas, una medida que beneficiará tanto al sistema como a los profesionales”, ha declarado.

“No se trata de una cuestión autonómica ni partidista. Se trata de fortalecer el modelo odontológico español, de garantizar una formación especializada de calidad y de dar respuesta a necesidades asistenciales reales. Esta medida beneficiará a cualquier odontólogo, ejerza donde ejerza, y contribuirá a mejorar la atención bucodental en todo el país”, ha subrayado el Dr. Castro.

En este contexto, el presidente del Consejo General reitera su llamamiento al resto de comunidades autónomas para que se sumen a esta iniciativa, “porque la salud bucodental no entiende de fronteras ni de colores políticos, debe ser para todos y en todos los lugares de España”.

Avanzar hacia un modelo estructurado y europeo

España sigue siendo el único país de la Unión Europea sin especialidades odontológicas oficialmente reconocidas, lo que supone una clara desventaja para la profesión, tanto en términos de reconocimiento como de movilidad internacional, y afecta también a la estructura asistencial del sistema sanitario.

La creación de especialidades permitirá:

Reconocer de forma oficial áreas clínicas avanzadas que ya existen en la práctica diaria.

áreas clínicas avanzadas que ya existen en la práctica diaria. Garantizar una atención más cualificada en determinados procedimientos y colectivos.

en determinados procedimientos y colectivos. Homologar el modelo español con el resto de los países de la UE.

con el resto de los países de la UE. Facilitar la formación reglada, la investigación y la innovación clínica.

Próximos pasos: elaboración de la propuesta técnica

Superado el requisito legal del Real Decreto, se abre ahora la fase de elaboración de la propuesta técnica, que es potestad de las sociedades científicas de cada área de especialización. El Consejo General de Dentistas apoyará y coordinará los trabajos a través de su Comisión de Especialidades.

Esta comisión actúa como punto de encuentro institucional y técnico, y en ella participan también la Conferencia de Decanos de Odontología y expertos delegados por las propias sociedades. En este sentido, el Consejo reitera su respaldo absoluto a las sociedades científicas para afrontar todo el proceso y pondrá a su disposición los medios necesarios para facilitar la coordinación y el trabajo conjunto.

La propuesta técnica deberá incluir:

La definición oficial de las especialidades.

de las especialidades. Los programas formativos correspondientes.

correspondientes. El análisis de necesidades asistenciales en el SNS.

asistenciales en el SNS. Criterios de acceso, acreditación de centros y régimen de reconocimiento profesional.

Una vez elaborada, corresponderá al Ministerio de Sanidad iniciar el proceso normativo mediante un real decreto específico, que deberá superar los trámites de consulta pública, revisión legal y aprobación en Consejo de Ministros.

“El proceso ya está en marcha. Tenemos la base legal, el respaldo mayoritario y el compromiso de las sociedades científicas. Ahora es momento de unidad, de responsabilidad institucional y de visión de futuro. Nos emplazamos todos a seguir trabajando por la Odontología española en 2026”, ha concluido el presidente del Consejo General.