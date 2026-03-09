El general de división Ricardo Esteban, nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares

El general de división Ricardo Esteban ha sido seleccionado como nuevo jefe de la Comandancia General de Baleares (Comgebal).

Esteban procede de la Brigada Canarias XVI (Brican), de la que fue jefe hasta su ascenso a general de división, por lo que es un gran conocedor del Mando de Canarias, al que pertenece tanto la Comgebal como la Brican, lo que «garantizaría la continuidad del mando», según ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Nacido en Madrid en 1967, Esteban ha cursado sus estudios en la Academia General Militar (Zaragoza), en la que obtuvo en 1991 el grado de teniente de infantería con la 46ª Promoción.

Destinado a la Bandera Roger de Flor -I de Paracaidistas- como jefe de sección de Infantería, permaneció en esa brigada como teniente y capitán. Durante 11 años ejerció el mando directo de tropas paracaidistas, con dos misiones en Bosnia-Herzegovina, hasta su ascenso a comandante en julio de 2002.

En 2004, tras finalizar el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ocupa destinos de Estado Mayor en Brigada, División y Cuartel General del Ejército, para pasar por Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida -actualmente División Castillejos-, el Cuartel General de la Brigada Paracaidista y el Estado Mayor del Ejército.

En 2011, asciende a teniente coronel y se le asigna el mando de la Bandera Roger de Flor. Al finalizar el mando en 2015, se le destina al Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (Shape) de la OTAN, en Mons (Bélgica).

Ascendido a coronel en julio de 2018, fue elegido para el mando de la Sección de Planes Operativos (J5) del Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares (Pozuelo de Alarcón). Este destino es de los considerados de «especial responsabilidad» y equivale a un destino de mando de coronel.

En 2022, es nombrado general de brigada, por lo que recibe el mando de la Brican en julio de 2023. En febrero de 2026 es promovido a general de división y nombrado comandante general de Baleares en marzo de ese mismo año.

Esteban ha participado en la operación Unprofor de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina en 1993, en la operación de estabilización de la OTAN también en Bosnia-Herzegovina en 1999, en el Cuartel General de la Unión Europea (OHQ) de Potsdam (Alemania) para monitorizar las elecciones de la República Democrática del Congo en 2006, y en la Operación ISAF de la OTAN en 2008, como jefe de Operaciones e Inteligencia del Batallón mixto hispano-italiano de reacción rápida (QRF) en Herat (Afganistán).

Desde agosto de 2022 y hasta julio de 2023, ya ascendido a general de brigada, ejerce el puesto de jefe de Estado Mayor de la misión de la OTAN en la base de Unión III, en Bagdad (Irak). En 2025, de mayo a noviembre, desempeña el puesto de jefe del Sector Este de la misión de Naciones Unidas en Líbano (Unifil).

Es diplomado en Mando de Unidades Paracaidistas y en Mando de Unidades de Operaciones Especiales. Posee la aptitud de Apertura Manual y de Lanzamiento en Alta Cota, además de los títulos de Paracaidistas de Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos y Estados Unidos. Diplomado de Estado Mayor de las FAS españolas y también por el Ejército de Tierra de Argentina.

Ha realizado varios cursos en la Escuela de la OTAN (Alemania), Colegio de la OTAN de Roma (Nadefcol) y en la Unión Europea (Bruselas). Además, ha cursado estudios en la Sociedad de Estudios Internacionales y el Máster de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Es autor de varios artículos sobre geopolítica en la Revista Ejército y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y coautor del libro Energía y poder: un mundo en cambio.

Habla inglés, conoce el francés y está en posesión de un gran número de recompensas nacionales y extranjeras, entre las que destacan la Encomienda de Víctimas de Terrorismo, una Gran Cruz y tres Cruces al Mérito Militar del Ejército de Tierra, una Cruz al Mérito Naval y una Cruz al Mérito Aeronáutico, todas con distintivo blanco.