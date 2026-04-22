Un vehículo VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) del Ejército de Tierra valorado, en su mejor versión, en unos 600.000 euros quedó hecho trizas y literalmente planchado hace unos días tras un lanzamiento fallido en paracaídas realizado por la Brigada Paracaidista (BRIPAC). El accidente ocurrió durante unos ejercicios de la BRIPAC desarrollados este mes en el campo de maniobras y tiro de Uceda (Guadalajara). No hubo heridos.

Los vídeos que circulan por redes sociales, grabados por los propios militares que presenciaban la escena, son espectaculares. Muestran el lanzamiento del VAMTAC desde un avión de carga y transporte Airbus A400M del Ejército del Aire y del Espacio. En los vídeos, desde distintas perspectivas, se observa cómo los paracaídas se abren y cómo el VAMTAC se suelta y cae a plomo desde unos 300 metros. Con carga completa, un VAMTAC puede llegar a pesar 11 toneladas. Las imágenes de los propios militares muestran, después, el VAMTAC absolutamente convertido en una fina capa de chatarra del grosor de un papel y recogido por una grúa del Ejército.

No hubo víctimas. Lógicamente, estos vehículos se lanzan sin personal dentro y con la suficiente separación entre los lanzamientos de los paracaidistas y del resto del material. En el ejercicio de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, con base en Paracuellos del Jarama, fallaron el arnés y las bandas o anclajes.

La escena no sólo la pudieron presenciar los militares de la BRIPAC, que en los vídeos guardan un disciplinado silencio al ver caer el VAMTAC. La presenciaron también algunos vecinos del pequeño municipio de Casas Uceda (128 habitantes), a 30 kilómetros de Guadalajara capital, donde Defensa tiene el campo de maniobras y tiro. En uno de los vídeos grabados por un paisano puede oirse mientras ve cómo cae el vehículo: «¡Hostia! … ¡A tomar por culo! … Catapún chimpún».

VAMTAC, la joya de Defensa

El VAMTAC es un vehículo de alta movilidad multipropósito de tracción a las cuatro ruedas fabricado por la empresa española UROVESA con sede en Santiago de Compostela, que los exporta a Bélgica, Portugal, Rumanía, Arabia Saudí, Marruecos, Ghana, Indonesia, Irak, República Dominicana, Singapur y Malasia. Lleva fabricándose desde 1998, ampliando y superando desde entonces, en cada versión, sus prestaciones.

El VAMTAC es la versión nacional de alto blindaje del Humvee estadounidense y, actualmente, es el vehículo de dotación de las Fuerzas Armadas. Disponen de ellos la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), la Legión y la Infantería de Marina. El VAMTAC es un vehículo aerotransportable y aerolanzable. De ahí, los ejercicios con la BRIPAC. El VAMTAC ha estado en servicio en Afganistán, Irak, Kósovo, República Democrática del Congo y Líbano. Un número no determinado por el Gobierno de vehículos VAMTAC fueron enviados en 2024 a Ucrania en apoyo del gobierno de Volodímir Zelenski.

Contratos millonarios

Precisamente, hace una semana, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a firmar con Urovesa un nuevo contrato por 724 millones de euros para la adquisición de nuevos VAMTAC durante los próximos seis años. El anterior se remonta a 2020. Se firmó para la adquisición de 700 unidades en diferentes configuraciones para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Infantería de Marina y los órganos comunes de Defensa. Estos contratos están abiertos a los pedidos que puedan hacer otros países.

Los últimos lotes adquiridos este mismo mes de abril a UROVESA suman 4 millones de euros por 12 vehículos en diferentes versiones de blindaje y configuración a un coste superior a los 330.000 euros por unidad. La versión VAMTAC ST5 de blindaje máximo B3 puede superar los 600.000 euros por vehículo.

Las Fuerzas Armadas disponen, ahora mismo, de 60 versiones operativas del VAMTAC para diferentes usos y destinos. En total, más de 3.200 VAMTAC, la joya de la corona del sector de la defensa española.