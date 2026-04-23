Lío internacional aéreo sobre el mar de Barents: Noruega neutraliza un rastreador de submarinos ruso con los cazas F-35A

Dos cazas F-35A noruegos tuvieron que salir a interceptar un avión militar ruso en el entorno del mar de Barents después de que los sistemas de vigilancia detectaran su presencia en la zona. No es una situación nueva en ese punto del mapa, pero obliga igualmente a actuar con rapidez cada vez que aparece un contacto sin identificar. La operación se alargó cerca de dos horas y terminó sin incidentes, una vez confirmada la identidad de la aeronave.

El aviso llegó el 19 de abril y fue entonces cuando se produjo el despegue desde la base aérea de Evenes, localización del objetivo y seguimiento a distancia. Todo dentro de los márgenes habituales, sin movimientos extraños, aunque con la rapidez que exige este tipo de intervenciones en una zona donde la actividad militar es constante. La aeronave resultó ser un Ilyushin Il-38 ruso, según la información publicada por Defence Blog. Se trata de un avión de patrulla marítima, más pensado para vigilar y rastrear que para intervenir directamente. Su función principal está ligada a la detección de submarinos y al control de áreas amplias, especialmente en espacios como el Ártico o el Atlántico Norte, donde Rusia mantiene operaciones de forma regular.

Noruega neutraliza un rastreador de submarinos ruso con los cazas F-35A

Los dos F-35A partieron desde Evenes, donde Noruega mantiene aviones en alerta permanente las 24 horas. El margen de reacción es corto: en torno a 15 minutos desde que se detecta una aeronave sin identificar hasta que los cazas están en el aire.

Una vez localizan el objetivo, el procedimiento es bastante claro: acercamiento, identificación visual y seguimiento a distancia. En este caso, la misión se alargó cerca de dos horas, tiempo durante el que los cazas noruegos acompañaron al avión ruso sin que se produjera ningún tipo de incidente ni cambio brusco en la situación.

El portavoz militar Stian Roen lo dejó claro después explicando que no fue una operación excepcional. «Es un procedimiento completamente estándar», dijo , en referencia a este tipo de intervenciones que forman parte del día a día de la defensa aérea en la región.

El Il-38, un veterano que sigue en activo

El aparato ruso identificado no es nuevo, pero sigue teniendo un papel importante. El Ilyushin Il-38 entró en servicio a finales de los años 60 y, aunque su diseño es antiguo, ha sido modernizado para seguir operando en tareas de vigilancia.

Su función principal es detectar submarinos y monitorizar amplias zonas marítimas. Puede seguir múltiples objetivos a la vez y forma parte de los medios habituales de la Armada rusa, especialmente en la Flota del Norte, que opera precisamente en esta zona. Por eso su presencia cerca del espacio aéreo noruego encaja dentro de lo esperado. Rusia mantiene este tipo de vuelos de forma regular, sobre todo en el Ártico, donde la actividad militar lleva años aumentando.

Un vuelo civil tuvo que esperar

Durante la operación se produjo un detalle que no suele hacerse público, pero que en este caso sí ha trascendido: un vuelo comercial noruego tuvo que mantenerse en espera mientras se desarrollaba la interceptación.

No es algo frecuente, pero tampoco excepcional. Cuando hay una operación militar en marcha, el control del espacio aéreo pasa a ser prioritario y el tráfico civil se reorganiza para evitar cualquier interferencia. En este caso, la medida fue temporal y no tuvo mayores consecuencias, pero deja ver cómo estas situaciones afectan más allá del ámbito estrictamente militar.

Más interceptaciones y más actividad en el norte

Los datos que maneja Defence Blog apuntan a una tendencia clara. Noruega ha realizado ya 19 misiones de este tipo en lo que va de año, con 28 aeronaves identificadas. No son cifras anecdóticas, y sitúan al país entre los más activos de la OTAN en este tipo de operaciones.

Parte de ese aumento se explica por la incorporación de los F-35, que han sustituido a los F-16. El cambio no es menor: los nuevos cazas permiten reaccionar antes, detectar mejor y operar con más margen en escenarios complejos. Lo que ocurre en Noruega tiene además su reflejo en otros puntos del mapa. En el mar Báltico, por ejemplo, cazas de distintos países aliados han interceptado en varias ocasiones aeronaves rusas en misiones similares, dentro de la vigilancia aérea de la OTAN.

El Ártico gana peso en la estrategia militar

En los últimos años, el Ártico ha dejado de estar fuera del foco para convertirse en un punto clave dentro del tablero internacional. No sólo por los recursos que hay en juego, sino también por el interés creciente en las rutas marítimas y por la presencia cada vez más visible de fuerzas militares en la zona.

Lo que ha ocurrido sobre el mar de Barents encaja dentro de ese escenario. No es un caso aislado ni algo puntual, sino una situación que se repite con cierta frecuencia a pesar de que no hace tanto tiempo este tipo de movimientos pasaban mucho más desapercibidos o directamente no se producían con tanta regularidad. Ahora, en cambio, forman parte de la actividad habitual en una región que ha ido ganando importancia y donde cada movimiento se sigue muy de cerca.