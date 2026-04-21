España se prepara para plantar cara a las potencias militares y confirma: el objetivo es tener 30 aviones de combate de última generación

España quiere rearmarse y prepara un proyecto para la adquisición de un nuevo portaaviones que podrá tener capacidad para hasta 30 aviones de combate de última generación. Este buque está inspirado en el mítico Charles de Gaulle francés, el buque insignia de la marina francesa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la compra que prepara la Armada española y que está destinada a albergar aviones de combate.

Aunque Pedro Sánchez pregone con la paz pensando en las elecciones y haga caso omiso del resto de países con la orden de destinar el 5% del PIB al gasto militar, lo cierto es que el conflicto en Oriente Medio está dejando claro que las democracias occidentales son vulnerables ante cualquier afrenta que venga de los extremismos. Hoy son Israel y Estados Unidos los que luchan con los ayatolás de Irán y mañana puede ser cualquier potencia europea aliada de la OTAN.

Por ello, España sigue armándose en defensa y la última adquisición supone un cambio de paradigma dentro de la Armada Española. Dentro de un proyecto de modernización, el Ministerio de Defensa se prepara para comprar un nuevo portaaviones que tendrá capacidad para alojar a 30 aviones de combate de la última generación. Este buque es muy similar al mítico Charles de Gaulle de la marina francesa. La empresa Navantia se encuentra estudiando la viabilidad de esta nueva adquisición.

España y los aviones de combate

Un portaaviones similar al Charles de Gaulle con capacidad para 30 aviones de combate de última generación. Esta es la adquisición que prepara la Armada Española para dar un golpe sobre la mesa en materia naval y mirar de tú a tú a las principales potencias mundiales en esta materia. En principio, la idea del Ministerio de Defensa es poder contar con esta joya del mar a mediados de la década de 2030.

Este nuevo portaaviones de última generación sería similar al Charles de Gaulle francés, pero con alguna diferencia, ya que el español, fabricado por Navantia, no sería de propulsión nuclear, sino convencional. Por lo que respecta a las características, serían bastante parecidas a las del mítico buque de la marina francesa, que son las siguientes:

261 metros de eslora

64 metros de manga

75 metros de altura

42.500 toneladas de desplazamiento

El nuevo portaaviones de la Armada Española también contaría con un avanzado arsenal y sistemas de defensa como el gran buque de la marina francesa: 4 lanzadores de 8 celdas VLS Sylver con misiles antiaéreos Aster 15, dos lanzadores Sadral con 8 misiles Mistral y 4 ametralladoras de 12,7 mm. Además, también cuenta con radares 26D, J11B, V15C, radar Arabel, Racal, Arbr 21 y BB33.

Según informó EFE, la idea de la Armada Española es que el nuevo portaaviones disponga de una cubierta de vuelo capaz de albergar hasta 30 aviones de última generación. Este portaaviones se sumaría a otro portaeronaves anfibio similar al actual Juan Carlos I, que la Armada tiene también previsto adquirir en el futuro, según informaron fuentes militares a la agencia de noticias.

Hasta la fecha, el Juan Carlos I es el mayor barco de guerra que se ha construido en España y es un buque anfibio portaeronaves que puede operar helicópteros y aviones de ala fija. El nuevo buque de guerra que tiene pensado adquirir la Armada cumplirá la función de portaaviones para contar con una treintena de aviones de combate de última generación. Esto reforzará a España a lo grande en lo que a la industria naval se refiere y hará que nuestro país mire de tú a tú a las principales potencias a nivel mundial.