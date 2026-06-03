Durante años, aquella vivienda situada en San Sebastián de los Reyes fue mucho más que una inversión inmobiliaria para Kiko Rivera. El loft de tres plantas que adquirió en una de las etapas más mediáticas de su vida terminó convirtiéndose en una fuente constante de problemas, gastos inesperados y dolores de cabeza. Ahora, el DJ y empresario ha conseguido cerrar definitivamente ese capítulo tras vender el inmueble por 400.000 euros. La operación no sólo supone un importante alivio económico, sino que también marca el inicio de una nueva estrategia empresarial. Parte del dinero obtenido ya tiene destino y está relacionado con un proyecto muy cercano a su actual vida personal y sentimental.

El adiós de Kiko Rivera a una propiedad marcada por los problemas

La noticia de la venta ha sorprendido a muchos seguidores del hijo de Isabel Pantoja, especialmente porque se trata de una vivienda que llevaba años formando parte de su patrimonio. El inmueble, ubicado al norte de Madrid, había sido durante mucho tiempo uno de los activos inmobiliarios más conocidos de Rivera.

Sin embargo, lejos de convertirse en una inversión tranquila y rentable, el loft acumuló numerosos contratiempos. Entre ellos destacó el episodio protagonizado por unos ocupantes que llegaron a instalarse en la vivienda y que, según se informó en su momento, dejaron importantes desperfectos en el inmueble. Aquella situación obligó a realizar trabajos de rehabilitación y generó un largo periodo de incertidumbre para el propietario.

A pesar de todo, la vivienda continuó formando parte de sus activos durante años. Incluso llegó a explotarse mediante alquiler, generando ingresos periódicos mientras se intentaba encontrar un comprador dispuesto a asumir el precio solicitado. La operación definitiva ha tardado en llegar, pero finalmente se ha cerrado por 400.000 euros, una cifra superior a la que se manejaba cuando el inmueble estuvo anunciado años atrás.

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Así era el loft que perteneció al DJ

La propiedad tenía unas características muy particulares que la hacían diferente a las viviendas convencionales. Se trataba de un loft distribuido en tres alturas y con aproximadamente 80 metros cuadrados.

En la planta principal se encontraba una zona abierta que integraba salón, comedor y cocina americana, siguiendo la filosofía de espacios diáfanos característica de este tipo de inmuebles. En el nivel superior se ubicaban el dormitorio principal y el baño, mientras que la última planta estaba destinada a una amplia terraza o solárium que aportaba uno de los mayores atractivos de la vivienda.

Además, contaba con plaza de garaje y admitía mascotas, factores que aumentaban su atractivo para potenciales compradores o inquilinos. Durante años fue presentada como una vivienda ideal para una persona sola o una pareja joven, gracias a su diseño moderno y a su cercanía con Madrid capital.

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Una venta que también sirve para saldar cuentas

Más allá de la cifra obtenida, una de las claves de esta operación está en el destino del dinero. Según las informaciones publicadas, aproximadamente la mitad del importe recibido habría sido destinada a liquidar la hipoteca que aún pesaba sobre la propiedad.

Esto significa que cerca de 200.000 euros se habrían empleado para cancelar las obligaciones financieras asociadas al inmueble, permitiendo a Kiko Rivera desprenderse definitivamente de una carga que arrastraba desde hacía años.

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La nueva inversión ligada a su pareja

Lo más llamativo de la operación inmobiliaria quizá no sea la venta en sí, sino el proyecto que podría surgir a continuación. Según se ha revelado, parte del dinero restante tendría como destino la academia de baile de Lola García, actual pareja de Kiko Rivera.

La intención sería participar activamente en el crecimiento del negocio y convertirse en socio de una iniciativa vinculada al mundo de la danza. De confirmarse, supondría un paso más en la implicación del DJ con la actividad profesional de su pareja y una apuesta clara por diversificar sus inversiones fuera del ámbito estrictamente musical.

La academia de baile atraviesa una etapa de transformación y la inyección económica podría servir para impulsar nuevas instalaciones, ampliar actividades o reforzar la estructura empresarial.