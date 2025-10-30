Así suena el Teufel MOTIV XL, el altavoz inalámbrico más potente que he probado

Cada vez son más los usuarios que buscan disfrutar de su música con calidad real, sin depender de múltiples cables, amplificadores o equipos separados. Los altavoces “todo en uno” se han convertido en una alternativa seria a los sistemas HiFi tradicionales, ofreciendo potencia, conectividad y diseño en un único dispositivo. Tras unas semanas con el Teufel MOTIV XL entiendo que es una de las propuestas más ambiciosas del fabricante alemán, pensada para quienes quieren llenar su casa de sonido sin renunciar ni a la fidelidad ni a la comodidad del streaming inalámbrico.

Así es el Teufel MOTIV XL

Teufel MOTIV XL — ficha técnica Característica Detalle Tipo de sistema Altavoz activo todo en uno con batería integrada Vías y altavoces 3 vías: subwoofer 200 mm, dos medios 85 mm, dos tweeters 30 mm Potencia Hasta 210 W RMS Respuesta en frecuencia Aprox. 35 Hz — 35 kHz Conectividad inalámbrica Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth con AAC, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect Entradas físicas Jack 3,5 mm línea, entrada XLR para micrófono, USB para carga de dispositivos Procesamiento de audio Modo de ampliación estéreo Dynamore, ecualización desde app Batería Autonomía de hasta 13 horas a volumen medio; batería extraíble Dimensiones y peso 56 × 25,1 × 28,9 cm; aprox. 12,9 kg App de control Teufel Home para iOS y Android Compatibilidades Reproducción directa desde servicios compatibles y envío desde móvil u ordenador Precio orientativo En torno a 899 € según mercado y promociones

Diseño y puesta en marcha

Lo primero que llama la atención del MOTIV XL es su tamaño, no es algo pequeño que puedas mover con total despreocupación, sino un altavoz con presencia. Las asas laterales facilitan su transporte, pero te das cuenta de que está pensado para exteriores o salones amplios. El acabado transmite la calidad a la que nos tiene acostumbrada la marca, una carcasa bien construida, sin holguras aparentes, lo que aportó una buena primera impresión.

La puesta en marcha es bastante directa. Conectas el equipo a la corriente, e inicias la app de control de Teufel (disponible para iOS y Android). Esta permite configurar la conexión WiFi, gestionar las fuentes de música, activar funciones como “Dynamore” para ampliar la escena estéreo, ajustar ecualización básica, etc… Gracias al soporte de AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect es sencillo integrar el móvil, tablet o portátil en el sistema. Al introducir la batería integrada y extraíble, la opción de usarlo sin estar permanentemente conectado a la toma de corriente es un valor añadido real.

Lo que ensancha el salón… y lo que debes valorar

Desde el primer momento en que se reproduce música queda claro que el MOTIV XL no es un altavoz de fondo ni una “miniteca”, tiene pegada, y mucha. Por ejemplo, un tema de pop electrónico con bombos profundos y voces haces que los graves se sientan potentes, con las voces presentes y mucha definición. El nivel de volumen logra llenar cualquier espacio sobradamente. El modo Dynamore realmente ayuda a que la escena parezca más amplia de lo que las dimensiones físicas podrían sugerir.

No obstante, también conviene destacar algunas “letras pequeñas” que cualquier comprador debe tener en mente. Por ejemplo, al subir mucho el volumen en una sala con paredes sin tratamientos acústicos, las de mi salón, el sistema empieza a mostrar ciertas saturaciones en los graves más profundos o un leve“empastamiento en el extremo bajo. En esos casos el ecualizador de la app puede mitigar algo el efecto, pero no lo elimina del todo. El MOTIV XL es potente, pero permanece dentro del diseño “todo-en-uno”, no es un sistema separado de alta gama con subwoofer externo.

Además, aunque la batería es una gran ventaja, el peso de casi 13 kg y su volumen lo hacen menos “portátil”. Lo vas a usar con comodidad en terraza, jardín o salón, pero no es un altavoz ligero ni mucho menos. La conectividad es amplia, y la integración con servicios de streaming está muy bien resuelta.

¿Y dónde encaja esta bestia?

El MOTIV XL se adapta perfectamente a escenarios donde deseas «un gran altavoz» sin complicarte con instalación de equipo HiFi más tradicional. Por ejemplo, en un salón amplio, en una terraza cubierta, para que la música acompañe reuniones con amigos o cenas, para quienes disfrutan de buen volumen y calidad sin montarse un sistema estéreo de múltiples cajas. También es ideal para alguien que prefiera tener una sola caja “todoterreno” que pueda usarse tanto fija como en modo semi-móvil.

Lo que saco en claro del Teufel MOTIV XL

El Teufel MOTIV XL me ha dejado una impresión muy satisfactoria al cumplir lo que promete en gran medida. Da un sonido con cuerpo, es versátil en conexiones, cuenta con una batería operativa y la experiencia general hace que sea una compra recomendable. Pesa lo que pesa, cuesta lo que cuesta, pero sabe para qué ha sido diseñado.

Si tuviera que sintetizar mi veredicto personal diría que es una opción muy recomendable si tienes clara su propuesta, la de un altavoz potente, con batería, para streaming, que no quieras mover todos los días, pero que sí quieres disfrutar en condiciones de salón o terraza. A cambio aceptas el tamaño, el peso y el precio. Para su segmento creo que el MOTIV XL ofrece una excelente combinación de prestaciones, diseño y funcionalidad.