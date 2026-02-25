La lista de las personas para las que Netflix dejará de estar disponible: es oficial y faltan días

Netflix ha confirmado que, a partir de marzo de 2026, dejará de ofrecer soporte en varios dispositivos antiguos que ya no cumplen los requisitos técnicos necesarios para ejecutar las nuevas versiones de la aplicación. La compañía explica que, cuando aparece el mensaje «Netflix ya no está disponible en este dispositivo» no se debe a un problema de la plataforma, sino a limitaciones de hardware. Las actualizaciones actuales requieren más capacidad de procesamiento, mayor memoria y compatibilidad con sistemas de seguridad modernos, y muchos reproductores multimedia y televisores antiguos no disponen de estos recursos.

Cada cierto tiempo, Netflix actualiza la aplicación para añadir parches de seguridad, nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Estas versiones demandan una serie de componentes técnicos que los dispositivos antiguos no pueden soportar, razón por la cual se quedan sin soporte. Sin embargo, no está todo perdido, ya que existen soluciones para poder seguir disfrutando de los contenidos que ofrece Netflix: utilizar dispositivos externos conectados por HDMI, como Amazon Fire TV Stick oGoogle TV Streamer (sustituto del antiguo Chromecast).

«Netflix ya no está disponible en este dispositivo»

«Si recibes el código de error R40,R12 o R25-1 o uno de los mensajes de los recuadros que hay a continuación, significa que tu dispositivo ya no es compatible con Netflix o dejará de serlo a partir de una fecha determinada. Ten en cuenta que este error está relacionado con el dispositivo que usas con Netflix. Tu cuenta de Netflix y la suscripción no han cambiado nada».

La compañía no ofrece una lista detallada de los modelos afectados, pero ofrece información general acerca de las especificaciones mínimas necesarias para poder utilizar Netflix. Los problemas más habituales son: memoria RAM insuficiente, procesadores demasiado antiguos, falta de compatibilidad con protocolos de seguridad modernos y sistemas operativos desactualizados.

En líneas generales, los dispositivos afectados son televisores inteligentes fabricados antes de 2015, sobre todo de marcas como LG, Sony, Panasonic y Samsung. Asimismo, quedan fuera del soporte PlayStation 3 (a partir del 2 de marzo de 2026, Apple TV de primera, segunda y tercera generación y algunos teléfonos inteligentes antiguos, como modelos anteriores a 2015 de Samsung, Sony, LG, HTC, Huawei, Motorola y Asus.

En la mayoría de casos, los usuarios podrán seguir accediendo a la aplicación durante un tiempo, pero no recibirán nuevas actualizaciones. Sin embargo, con el paso de los meses aparecerán errores y problemas de rendimiento. Además, al no poder actualizar la aplicación de Netflix, aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un ciberataque, ya que la compañía suele incluir parches de seguridad en las nuevas versiones.

«Trabajamos continuamente para ofrecer a nuestros suscriptores una experiencia homogénea, segura y de alta calidad. Si un dispositivo ya no puede obtener las actualizaciones necesarias de su fabricante o no admite nuevas funciones, es posible deje de ser compatible con Netflix», explica la compañía.

Alternativas

Cuando un dispositivo deja de ser compatible no significa que haya que renunciar a la plataforma. Existen alternativas sencillas y económicas que permiten seguir disfrutando de las series y películas. La solución más práctica consiste en utilizar dispositivos externos que se conectan al puerto HDMI del televisor. Estos aparatos funcionan como pequeños centros multimedia con su propio sistema operativo y permiten descargar la versión más actual de la aplicación.

Una de las opciones más populares es el Amazon Fire TV Stick. Este dispositivo se conecta directamente al HDMI del televisor y ofrece acceso a Netflix y a muchas otras plataformas. Es fácil de instalar, cuenta con mando a distancia propio y permite reproducir contenidos en alta definición e incluso en 4K, dependiendo del modelo.

Otra alternativa es el Google TV Streamer, que sustituye al antiguo Chromecast. Este dispositivo incorpora el sistema Google TV, ofreciendo una interfaz intuitiva. También existen dispositivos similares que funcionan con Android TV o Google TV.

«Si Netflix ya no admite tu dispositivo y tienes pensado dejar de usarlo, puedes plantearte reutilizarlo, reacondicionarlo o reciclarlo. Una opción es darle uso para otras actividades que requieran pantalla o incluso donarlo a alguna organización de tu zona. También puedes comprobar si la tienda donde lo compraste o el propio fabricante cuentan con programas de canje o reciclaje; en caso contrario, lo más recomendable es llevarlo a un centro de reciclaje de equipos electrónicos cercano. Por motivos de privacidad y seguridad, es fundamental restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica o eliminar todos tus datos personales antes de donarlo o venderlo. Para hacerlo correctamente, conviene consultar el manual de instrucciones o ponerse en contacto con el fabricante», concluye la compañía.

Finalmente, cabe señalar que la retirada de soporte no es una decisión exclusiva de Netflix. Todas las plataformas digitales actualizan sus requisitos técnicos cada cierto tiempo para garantizar estabilidad y seguridad, y ofrecer nuevas funcionalidades a los usuarios. Esto implica que dispositivos muy antiguos se van quedando fuera del ecosistema.