Los navegadores más usados en los móviles son también los que más datos personales recopilan

El navegador móvil se ha convertido en una de las aplicaciones más invasivas del teléfono sin que muchos usuarios sean realmente conscientes. La privacidad en navegadores móviles vuelve a ponerse en cuestión tras un estudio de Surfshark que analiza cómo 15 navegadores populares recopilan y comparten datos personales a través de sus políticas publicadas en Google Play. El resultado es especialmente preocupante porque afecta a los navegadores más utilizados a diario.

Los navegadores que más información recopilan

El informe sitúa a Yandex, Microsoft Edge y Google Chrome como los navegadores móviles que más datos personales recogen. Según el análisis, Yandex recopila hasta 25 de los 38 tipos de datos posibles definidos por la Play Store, mientras que Microsoft Edge alcanza los 20 y Google Chrome se queda en 19. Son cifras muy superiores a las de otros navegadores que optan por una política mucho más restrictiva.

Entre los datos recopilados figuran información financiera, fotos, vídeos, historiales de búsqueda y datos de localización. Además, Edge y Yandex también acceden a contactos, archivos y documentos almacenados en el dispositivo. El caso de Yandex destaca especialmente, ya que es el único navegador del estudio que reconoce recopilar mensajes internos de otras aplicaciones, lo que podría incluir conversaciones privadas.

Por qué las empresas quieren tantos datos

Las compañías responsables de estos navegadores argumentan que la recopilación de datos es necesaria para el funcionamiento de la aplicación, la personalización de la experiencia, la gestión de cuentas, la prevención del fraude o el cumplimiento de normativas legales. Sin embargo, el estudio recuerda que cuanto mayor es el volumen de información recopilada, mayor es el riesgo para la privacidad del usuario.

Un ejemplo que ayuda a entender este uso de los datos es el de la aplicación estadounidense Instacart, que llegó a mostrar precios distintos por los mismos productos en función del perfil del usuario. Casos como este evidencian cómo la información personal puede utilizarse para tomar decisiones automáticas que afectan directamente al bolsillo del consumidor.

Datos que acaban en manos de terceros

El análisis también profundiza en qué información comparten los navegadores con terceros. Yandex llega a compartir datos de pago, mientras que Microsoft Edge comparte la ubicación aproximada y precisa, además de identificadores de usuario. Otros navegadores, como Aloha o Phoenix, comparten informes de errores, diagnósticos, datos de funcionamiento de otras aplicaciones o información del dispositivo.

Este intercambio supone que el usuario pierde el control sobre el destino final de sus datos. Los hábitos de navegación pueden revelar información muy sensible, como preocupaciones de salud, situación económica, inclinación política o problemas personales, datos que la mayoría de personas no compartiría de forma consciente.

España y el dominio de Chrome

El informe cobra especial relevancia en España. Google Chrome es el navegador móvil más utilizado, con un 74% de cuota, seguido de Safari con un 19,5% y Samsung Internet con un 4,5%. A nivel global, estos tres navegadores concentran el 94% del mercado móvil, con Chrome claramente a la cabeza.

Este dominio convierte al navegador más usado en España en uno de los menos respetuosos con la privacidad, según el estudio. A ello se suma que solo dos de cada diez personas afirma ser consciente de lo que implican realmente las políticas de privacidad de las aplicaciones que instala.

Las alternativas más respetuosas con la privacidad

En el lado contrario del ranking aparecen navegadores como Ecosia, que solo recopila cuatro tipos de datos, o Samsung Internet, que recoge únicamente dos. Más allá, Brave, Mi Browser y Tor no recopilan ningún tipo de información personal según el estudio, posicionándose como las opciones más protectoras de la privacidad.

Surfshark también ha elaborado un mapa global que relaciona el navegador más usado en cada país con el nivel de riesgo para la privacidad. Países como Rusia, Brasil, India o México destacan por el uso de navegadores muy intrusivos, mientras que Noruega, Suiza, Canadá o Taiwán apuestan mayoritariamente por opciones más respetuosas.

Qué puedes hacer para protegerte al navegar

Los expertos recomiendan optar por navegadores móviles centrados en la privacidad o, al menos, limitar al máximo la información personal que se comparte. Revisar con frecuencia los permisos de la app, usar un gestor de contraseñas y extremar las precauciones en redes WiFi públicas son medidas básicas.

El uso de una VPN añade un extra de protección al cifrar el tráfico y ocultar la dirección IP. Además, existen herramientas que permiten comprobar si nuestros datos personales se han visto expuestos en alguna filtración reciente y actuar en consecuencia.