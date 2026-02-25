¿Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis en 2026?

En el actual escenario digital de 2026, la comunicación directa con el cliente se ha convertido en el activo más valioso para cualquier negocio. Con el ruido constante de las redes sociales, el correo electrónico permanece como el canal más estable y rentable. Sin embargo, surge la gran duda: ¿es necesario invertir grandes presupuestos para obtener resultados profesionales?

La respuesta es no. Es posible profesionalizar tu marketing sin una inversión inicial si se elige la plataforma adecuada. En este contexto, Mailrelay se ha consolidado como la opción lógica para quienes buscan escalabilidad, potencia y un soporte humano excepcional.

El fin de las barreras económicas en el marketing digital

Históricamente, el acceso a herramientas de envío masivo de alta calidad estaba reservado a grandes corporaciones con presupuestos holgados. Las versiones gratuitas solían ser meros “escaparates” con limitaciones tan estrictas que obligan al usuario a pagar casi antes de empezar. En 2026, esa barrera ha desaparecido.

No se necesita un capital inicial para implementar flujos de trabajo avanzados, automatizaciones o diseños de vanguardia. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para que plataformas como Mailrelay ofrezcan una infraestructura de primer nivel de forma gratuita, permitiendo que el talento y la estrategia de contenido sean los únicos motores del éxito, y no la cantidad de la inversión.

Cómo enviar 80.000 correos al mes sin pagar un céntimo

Enviar un volumen masivo de correos suele ser sinónimo de facturas elevadas, pero Mailrelay ha roto esta dinámica con el plan gratuito más competitivo del mercado. Actualmente, cualquier usuario puede gestionar hasta 20.000 contactos reales y realizar hasta 80.000 envíos mensuales sin coste alguno.

Lo que diferencia este plan de otros estándares de la industria es la ausencia de límites diarios. En un entorno de marketing real, las empresas necesitan enviar sus campañas en momentos específicos –un lanzamiento, una oferta flash o un boletín semanal–. Tener la libertad de enviar a toda tu base de datos en el mismo instante, sin que la cuenta se bloquee al llegar al correo número 300, es lo que define a una herramienta profesional.

Tecnología y usabilidad: el diseño asistido por IA

Uno de los grandes miedos del emprendedor es la parte estética. ¿Cómo crear una newsletter que no parezca amateur sin saber diseño o código HTML? Mailrelay soluciona esto mediante su editor visual, que en 2026 incorpora inteligencia artificial para facilitar la creación de boletines.

Esta IA ayuda a los usuarios a estructurar sus mensajes de forma coherente, optimizar los asuntos para mejorar la tasa de apertura y seleccionar disposiciones visuales que se adapten perfectamente a dispositivos móviles. El resultado es una comunicación impecable que refuerza la imagen de marca, construida de forma intuitiva y rápida.

Además, para estrategias más complejas, la plataforma permite crear landing pages para captar leads y gestionar emails transaccionales (como confirmaciones de compra o registros), centralizando toda la potencia del marketing en un solo lugar.

Entregabilidad: la ciencia de llegar a la bandeja de entrada

No sirve de nada tener el mejor diseño si el correo termina en la carpeta de spam. La entregabilidad es el corazón técnico de Mailrelay. La plataforma cuenta con rangos de IPs propios y algoritmos avanzados que gestionan la reputación de los envíos. Esto es especialmente crítico para grandes empresas que manejan volúmenes de millones de correos, pero es igualmente beneficioso para el usuario del plan gratuito, ya que se beneficia de una infraestructura optimizada para que los filtros de los grandes proveedores de correo (como Gmail o Outlook) vean el envío como legítimo y seguro.

Soporte humano en español

En un mercado saturado de herramientas anglosajonas, Mailrelay destaca por ser una empresa española con todo su ecosistema en nuestro idioma. Esto incluye no solo el panel de control, sino lo más importante: el soporte técnico. Ante cualquier incidencia o duda estratégica, el usuario puede contactar mediante teléfono, chat o tickets y ser atendido por personas, no por robots, en español.

Análisis de capacidades: el plan gratuito frente a la necesidad profesional

Para entender dónde estamos en 2026, es necesario observar qué ofrece Mailrelay de manera estándar en su cuenta gratuita frente a lo que el mercado solía considerar «premium»:

Capacidad: 20.000 suscriptores y 80.000 envíos/mes.

20.000 suscriptores y 80.000 envíos/mes. Automatizaciones: flujos de trabajo disponibles para todos los usuarios.

flujos de trabajo disponibles para todos los usuarios. IA Integrada: asistencia en la creación de contenidos.

asistencia en la creación de contenidos. Sin publicidad: tus correos son tuyos, sin logos ajenos.

tus correos son tuyos, sin logos ajenos. Multicanalidad: acceso a servicios de SMS marketing y gestión transaccional.

Esta combinación convierte a Mailrelay en la opción lógica por escalabilidad: puedes empezar gratis y, solo cuando tu negocio realmente necesite volúmenes masivos, pasar a planes de pago o paquetes prepago diseñados para grandes cuentas.

Tabla comparativa: el mercado de email marketing en 2026

Al comparar las opciones disponibles en la red, es fundamental mirar la letra pequeña de los planes gratuitos. Aquí vemos cómo se posiciona la oferta de Mailrelay frente a los estándares habituales de la industria:

Funcionalidad Propuesta de Mailrelay Estándar de la competencia Volumen de envíos gratis 80.000 correos/mes Entre 2.000 y 10.000 correos/mes Base de datos gratuita 20.000 contactos Generalmente entre 500 y 2.000 Límite de envíos diarios Ilimitado Frecuentes restricciones (300/día) Soporte al cliente Teléfono, chat y tickets en español Mayoritariamente en inglés, solo por email Automatizaciones Disponibles en cuenta gratuita Requieren planes premium Publicidad en el envío Sin publicidad añadida Inclusión de logos de la herramienta

Preguntas frecuentes sobre Mailrelay (FAQs)

¿Cuál es la diferencia entre planes mensuales y paquetes prepago?

Los planes mensuales tienen un límite de correos electrónicos y un límite de suscriptores (o contactos) por mes. Si excedes cualquiera de los dos límites, la cuenta se pausa hasta el siguiente período de renovación. Los paquetes prepago no tienen límite de suscriptores, solo el límite de mensajes que puedes enviar, el cual variará según el paquete adquirido. Los planes mensuales son ideales si envías regularmente, mientras que los prepago son mejores para campañas puntuales.

¿Necesito ingresar la información de mi tarjeta de crédito para crear una cuenta?

Para crear una cuenta gratuita en Mailrelay, no necesitas introducir los datos de tu tarjeta de crédito ni ningún otro método de pago. Mailrelay sólo te pedirá esta información cuando elijas suscribirte a un plan de pago.

¿Necesito algún conocimiento o habilidad técnica para trabajar con Mailrelay?

No. Mailrelay está desarrollado pensando en la usabilidad. Podrás utilizar nuestro software sin problemas gracias al editor de tipo arrastrar y soltar, sin necesidad de saber HTML. Y si tienes dudas, nuestro equipo de soporte te ayudará.

¿Puedo probar Mailrelay antes de adquirir un plan?

Sí, puedes crear una cuenta gratuita. Esta es la forma más económica de empezar con el marketing por correo electrónico, con límites de envío muy altos.

¿Cuál es la herramienta con más envíos gratis en 2026?

Mailrelay ofrece el mayor plan gratuito del mercado, permitiendo hasta 80.000 correos electrónicos al mes a hasta 20.000 contactos, sin límites diarios y con todas las herramientas profesionales incluidas.

¿Qué métodos de pago acepta Mailrelay?

Actualmente, aceptamos transferencias bancarias, tarjetas de crédito, Apple Pay, Google Pay, Ali Pay y PayPal.

¿Cuáles son las ventajas de la cuenta de pago vs la gratuita?

La principal ventaja es el aumento de los límites de envío y contactos si tus necesidades crecen más allá de los 80.000 correos mensuales.

¿Existe un período de compromiso para los planes de pago?

Los planes mensuales requieren un compromiso de 12 meses. Los planes prepago no tienen compromiso, ya que compras créditos para usar durante un año.

¿Por qué las cuentas incluyen límites de envío y de suscriptores?

Esto permite equilibrar la infraestructura para garantizar la mejor entregabilidad. La mayoría de los planes están diseñados para permitir entre cuatro y cinco campañas mensuales por cada contacto de tu lista.

¿Los precios indicados en el sitio web incluyen el IVA?

No. Si procede, tendrás que añadir el IVA a los precios disponibles en la web.

¿Cómo puedo rescindir el contrato si me suscribo al plan mensual?

Al finalizar el período de suscripción, puedes decidir no renovar el plan mensual con un aviso de un mes de anticipación.

¿Qué son los suscriptores?

Son tus contactos, las direcciones de correo electrónico a las que envías tus mensajes a través del software.

¿Puedo comprar una IP dedicada?

Sí. Si tu estrategia de email marketing lo requiere, puedes pagar anualmente por una IP dedicada para tus envíos.

¿Puedo enviar correos electrónicos de cualquier tamaño?

Sí, pero ten en cuenta que si tu correo utiliza más de 100kB, el sistema contabilizará un correo por cada bloque adicional de 100kB (incluyendo imágenes, texto y archivos adjuntos).

El paso hacia el éxito sin riesgos

En 2026, la excusa del presupuesto ya no es válida para no realizar acciones de marketing de alto impacto. Mailrelay ha demostrado que se puede ofrecer una herramienta de altísima gama técnica de forma accesible para todos. Desde el soporte en español hasta la robustez de sus servidores, todo está diseñado para que el usuario crezca. Profesionalizar tu empresa es, hoy más que nunca, una decisión de inteligencia estratégica.