Cómo restaurar tu smartphone movil Android a estado de fábrica paso a paso

¿Alguna vez te has preguntado cómo restaurar tu móvil Android a ese estado impecable en el que lo encontraste el primer día? Si tu dispositivo está funcionando más lento de lo habitual, planeas venderlo, o simplemente porque necesitas empezar de cero, restaurar tu teléfono a su estado de fábrica es la solución perfecta.

Cómo restaurar tu móvil Android

Antes de embarcarte en este proceso, realiza una copia de seguridad de tus fotos, documentos, contactos y cualquier otro dato que no quieras perder. Es un proceso que te llevará muy poco tiempo. Posteriormente, una vez que ya el teléfono está restaurado, podrás volver a instalar esta copia de seguridad y tu teléfono volverá a ser el de antes, pero mucho más rápido.

Para restaurar tu móvil, Android, primero debes localizar el icono de ajustes de tu teléfono. Pulsa sobre el icono para comenzar.

Una vez dentro, navega hasta encontrar la sección de «Gestión del sistema», que actúa como la sala de máquinas de tu dispositivo. Ten en cuenta que esta descripción puede variar dependiendo de la marca del dispositivo, si no se encuentra, de esa manera, la podrás encontrar como “Ajuste del sistema” o similares.



Dentro encontrarás las «Opciones de restablecimiento», y una serie de epígrafes diferentes, dependiendo del tipo de restablecimiento que desees.



Para una limpieza completa, necesitas seleccionar «Volver al estado de fábrica (borrar todo)». Esto lo dejará totalmente nuevo, borrará cualquier tipo de rastro de tu dispositivo.

El sistema te mostrará un detallado inventario de todo lo que se eliminará: tu cuenta de Google, las aplicaciones descargadas, tu música, tus fotos, y todos los datos personales que has ido acumulando con el tiempo. Si tu teléfono tiene una tarjeta eSIM, también tendrás la opción de eliminarla, aunque esto no afectará a tu plan de servicio móvil. Cuando estés listo para dar el paso definitivo, pulsa «Borrar todos los datos».

Durante los siguientes minutos, normalmente entre 5 y 10, tu teléfono trabajará en eliminar toda la información y volver a su estado original.

Una vez completado el proceso, tu dispositivo se reiniciará como nuevo, listo para comenzar desde cero. Tendrás que configurar el idioma, conectarte a una red Wi-Fi e iniciar sesión con tu cuenta de Google.

Restaurar tu móvil Android va a mejorar el rendimiento de tu dispositivo, y es una excelente manera de asegurarte de que tu información personal se elimina por completo antes de vender o regalar tu teléfono. Recuerda que este proceso es irreversible, así que asegúrate de haber guardado todo lo importante antes de comenzar.