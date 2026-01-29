Así es como hay que borrar las cookies de tu teléfono móvil Android

Si deseas mantener limpio tu móvil Android y eliminar tu rastro al utilizar Internet, una de las formas más efectivas es eliminar el registro de cookies tanto del navegador móvil como de las aplicaciones. Con el uso continuo del teléfono, se acumula una gran cantidad de información sobre nuestro uso, incluyendo datos asociados a las cookies. Aunque no son visibles a simple vista ya que se guardan en la memoria del teléfono, estas cookies revelan información sobre nuestra navegación y privacidad.

Cómo borrar las cookies del teléfono Android

Para eliminar las cookies y los indicadores de navegación en tu navegador web móvil, comienza abriendo el navegador habitual (como Google Chrome, Brave, Firefox, Opera o el navegador de Samsung) y dirígete a la configuración de la aplicación, generalmente ubicada en el menú representado por tres puntos. Luego, accede a la configuración avanzada y ubica la opción «Privacidad». Dentro de esta sección, selecciona «Borrar datos de navegación» y marca la casilla para eliminar las cookies. También puedes optar por borrar el historial de navegación y los archivos de la memoria caché, si lo deseas.

Al eliminar las cookies con regularidad, evitas que los sitios web te rastreen al no tener acceso a estas pequeñas herramientas de seguimiento. Sin embargo, esta acción tiene un inconveniente: puede resultar en la pérdida de acceso a sitios donde hayas iniciado sesión, así como parte de la información almacenada en ellos, ya que las cookies desempeñan un papel importante en esta funcionalidad. No obstante, si guardas tus contraseñas en tu cuenta de Google, por ejemplo, Chrome puede recuperarlas.

Para eliminar los datos almacenados por las aplicaciones en tu teléfono, accede a la configuración del móvil y dirígete a la sección de «Aplicaciones». Encuentra las aplicaciones que usas con regularidad, especialmente las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o Snapchat, por ejemplo. Dentro de la configuración de cada app, busca la opción «Almacenamiento» y elimina los datos almacenados en el teléfono. Esto no afectará la información guardada en la nube, pero borrarás todos los datos almacenados localmente. Al volver a abrir cada aplicación, simplemente inicia sesión, y la información guardada en la nube estará disponible nuevamente, aunque los datos locales habrán sido eliminados.

Eliminar los datos de las aplicaciones en tu teléfono puede ayudar a liberar espacio en la memoria, aunque no necesariamente garantiza la protección total de tu privacidad, ya que las aplicaciones suelen respaldar información en sus servidores. No obstante, limitar el uso excesivo de aplicaciones y borrar datos almacenados localmente puede ser una medida preventiva. Además, para una protección más completa, considera revisar y eliminar la información almacenada en los servidores de cada servicio.

Ventajas

Las cookies plantean preocupaciones en cuanto a la privacidad, ya que pueden recopilar una cantidad considerable de información del usuario, creando perfiles detallados y precisos sobre su identidad. En particular, en el ámbito publicitario, las páginas web pueden acceder a datos específicos sobre nuestros intereses, preferencias, hábitos de navegación, y otros detalles personales, lo que puede comprometer la privacidad y la seguridad. Un riesgo adicional de las cookies se presenta al conectarnos a redes no seguras, como las redes WIFI públicas, donde los ciberdelincuentes podrían interceptar cookies identificativas para suplantar nuestra identidad en sitios web posteriormente.

Limpiar el caché y las cookies en un dispositivo móvil ofrece dos beneficios importantes. En primer lugar, proporciona mayor privacidad al usuario al eliminar la información que las páginas web podrían utilizar para rastrear su actividad. Además, al eliminar las cookies, se restablece la vista por defecto de las páginas web que almacenaban información sobre la preferencia de visualización, permitiendo una experiencia más neutral al acceder nuevamente a esos sitios.