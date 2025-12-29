Me han regalado mi primer iPhone y no sé qué hacer: guía práctica si vienes de Android

Estrenar el primer iPhone siempre hace ilusión, pero también genera cierta sensación de desconcierto, especialmente si llevas muchos años usando Android. Todo parece familiar y extraño a la vez: los menús, los ajustes, la forma de moverte por el sistema. Para que la curvas de aprendizaje sea más corta debes seguir estos pasos.

El primer encendido es más importante de lo que parece

Cuando enciendes el iPhone por primera vez, Apple te lleva de la mano durante todo el proceso inicial. Conviene hacerlo con calma y no saltarse pasos. Si vienes de Android, hay una opción clave que merece la pena usar, la transferencia de datos desde otro móvil. Con la app “Pasar a iOS” puedes llevar contactos, fotos, vídeos, mensajes e incluso parte del historial de WhatsApp. No es perfecto, pero ahorra mucho trabajo manual.

Aquí también crearás o iniciarás sesión con tu cuenta de Apple. Es fundamental entender que esta cuenta es el centro de todo: apps, copias de seguridad, fotos, ajustes y sincronización entre dispositivos. Si algún día cambias de iPhone, agradecerás haberlo hecho bien desde el principio.

La pantalla de inicio no es tan caótica como parece

Uno de los primeros choques para quien viene de Android es la pantalla de inicio. Aquí las apps no viven en un cajón clásico, sino que se distribuyen por las distintas pantallas. Puedes mover iconos, agruparlos en carpetas y borrar aplicaciones directamente manteniendo pulsado sobre ellas.

Un truco muy útil es la Biblioteca de apps, a la que se accede deslizando hasta la última pantalla a la derecha. Ahí aparecen todas las aplicaciones ordenadas automáticamente por categorías. Para muchos usuarios que llegan de Android, es la forma más cómoda de encontrar apps sin llenar la pantalla principal de iconos en su primer iPhone.

Aprender los gestos

Si vienes de un móvil relativamente reciente, esto no te va a resultar extraño, tu primer iPhone se maneja por completo con gestos. Volver a la pantalla de inicio, cambiar entre apps o acceder a los ajustes rápidos se hace deslizando el dedo, al igual que en Android.

Un gesto hacia arriba desde la parte inferior te devuelve al inicio. Si mantienes el dedo un segundo, aparece el listado de apps abiertas para cambiar rápidamente entre ellas. El Centro de control se abre deslizando desde la esquina superior derecha y ahí tienes a mano el WiFi, el Bluetooth, el brillo o el volumen. Las notificaciones aparecen al deslizar desde la parte superior.

La diferencia no está tanto en el concepto como en el pulido. iOS es muy consistente y los gestos funcionan igual en casi cualquier app. En pocos días todo sale de manera automática y deja de ser algo en lo que piensas.

Ajustes que conviene revisar nada más empezar

Antes de ponerte a instalar apps sin parar, merece la pena pasar por Ajustes. Aquí puedes decidir cómo se comportan las notificaciones, qué permisos tiene cada aplicación y cómo se gestiona la batería. Una buena idea es limitar la carga al 80%, y así es como puedes hacerlo.

También es recomendable configurar Face ID desde el primer momento. Desbloquear el móvil, autorizar pagos o iniciar sesión en apps solo con la cara termina siendo algo tan natural que luego cuesta volver atrás. Funciona bien incluso con gafas y en condiciones de poca luz.

Fotos, copias de seguridad y por qué iCloud+ tiene sentido

Aquí aparece una de las grandes diferencias con Android. Apple apuesta muy fuerte por la nube y iCloud se convierte rápidamente en una pieza clave del sistema. El problema es que el almacenamiento gratuito, solo 5GB , se queda corto enseguida si haces muchas fotos o grabas vídeos.

Por eso tiene bastante sentido plantearse iCloud+. El plan de 50GB por 0,99 euros al mes es suficiente para la mayoría de usuarios que estrenan iPhone. Permite hacer copias de seguridad automáticas, sincronizar fotos y datos y olvidarte del miedo a perderlo todo si el móvil se estropea o se pierde. No es obligatorio, pero aporta mucha tranquilidad.

App Store, pagos y pequeños detalles que marcan la diferencia

La App Store es más cerrada que Google Play, pero también más controlada. Es raro encontrarse con aplicaciones mal optimizadas o que funcionen de forma errática. Además, las actualizaciones del sistema llegan el mismo día para todos los modelos compatibles, algo que se agradece con el paso del tiempo.

Apple Pay es otro de esos detalles que pasan desapercibidos al principio y luego se vuelven imprescindibles. Pagar con el móvil o con el reloj es rápido, cómodo y muy fiable, hasta el punto de que acabas dejando la cartera en casa más veces de las que pensabas.

Dale unos días antes de juzgarlo

El mayor error al estrenar un iPhone es compararlo con Android durante las primeras horas. Son sistemas distintos, con filosofías distintas. iOS no busca una personalización extrema, sino una experiencia coherente y estable.

Tras unos días de uso, muchas de las dudas iniciales desaparecen. Y es entonces cuando empiezas a entender por qué tantos usuarios que dan el salto a su primer iPhone terminan quedándose. No porque sea casi perfecto, sino porque, en el día a día, todo suele funcionar como esperas.