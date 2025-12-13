Alejandro Lafarga: «Los gases verdes descarbonizan la calefacción más rápido y más barato»

«No es el momento de cerrar nucleares hasta que no tengamos un sustituto natural», advierte Alejandro Lafarga, CEO de Madrileña Red de Gas, en El Foco. La conversación busca despejar dudas esenciales sobre energía: qué tiene sentido, qué es propaganda y dónde se esconde la verdad incómoda. El directivo deja una serie de reflexiones que impactan por su franqueza, señalando la necesidad de avanzar en la transición energética sin perder de vista el detalle nada menor de la supervivencia del sistema.

Recuerda que «no podemos despreciar ninguna fuente de energía» en el camino hacia la descarbonización. En sus palabras, el biometano aparece como una estrella aún infravalorada en el firmamento energético: «Tenemos calderas que están preparadas para biometano. Es fascinante y tenemos que apostar por él», dice. Además, nos advierte sobre la dependencia exterior y la vulnerabilidad que eso implica: «Tenemos que ser conscientes de que dependemos de materias primas extranjeras», subrayando la importancia de reforzar nuestra soberanía energética.

Pero más allá de la tecnología, el problema es otro: la velocidad del Estado. «España puede producir su propia energía y dejar de depender de terceros, si agilizamos los permisos. Necesitamos una ley de silencio administrativo que agilice los proyectos. Los permisos medios pueden llegar a tardar de dos a siete años. No es aceptable», asevera.

El diagnóstico es demoledor (y demuele): tenemos un país que presume de transición ecológica mientras sus expedientes para el progreso se empolvan en un limbo burocrático. «Entiendo el procedimiento: funcionarios sin incentivos para autorizar y políticos con miedo a decidir». Mientras nosotros debatimos formularios, Marruecos toma posición para adelantarnos (es lo que tiene que allí sólo decida uno).

Disfrute de la entrevista. Nos invita a reflexionar sobre un equilibrio sensato: avanzar hacia un futuro más sostenible sin atarnos las manos con trámites interminables, y sin olvidar que la seguridad energética es un pilar que no podemos perder de vista porque, como él mismo recuerda, «todo puede pasar» si no planificamos con inteligencia y cabeza. Y en ese todo, está precisamente lo que más tememos: la oscuridad.