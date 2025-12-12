En el décimo aniversario del Acuerdo de París, Endesa se consolida como la compañía que más ha contribuido a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en España.

La eléctrica acumula el 37% del total de emisiones evitadas por el país desde la firma del histórico tratado climático del Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015, según datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

24 millones de toneladas evitadas

España ha dejado de emitir 63 millones de toneladas de CO₂ en la última década, de las cuales 24 millones corresponden directamente a Endesa, tal como confirman los registros públicos del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

Esta cifra posiciona a la compañía como actor clave en la transición energética española y demuestra su compromiso sostenido con la descarbonización de la economía.

Evolución histórica

La trayectoria de Endesa en reducción de emisiones muestra resultados contundentes a lo largo de dos décadas. En 2005, año de entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, la compañía emitía 55,6 millones de toneladas de CO₂. Para 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, esas emisiones ya habían descendido a 33,6 millones de toneladas.

A cierre de 2024, las emisiones de Endesa se sitúan en apenas 9,9 millones de toneladas, lo que representa una reducción del 82% respecto a los niveles de 2005. Ampliando el foco a los últimos 20 años, de los 168 millones de toneladas de reducción total que ha logrado España, 46 millones corresponden directamente a esta eléctrica.

Liderazgo descarbonización

Estos datos confirman a Endesa como líder indiscutible en la descarbonización de la economía española. La compañía lleva dos décadas implementando una estrategia que combina sostenibilidad financiera y medioambiental, alineada con el escenario más ambicioso del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

El plan estratégico de la compañía para el período 2025-2027 tiene como ejes fundamentales la inversión en redes de distribución, con 4.000 millones de euros destinados a convertirlas en la columna vertebral de la transición energética. Esta cifra está pendiente de las mejoras y actualización de la regulación correspondiente. Las redes inteligentes serán fundamentales para integrar la generación renovable distribuida.

Compromiso climático global

El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París por parte de Endesa no solo beneficia a España, sino que contribuye al esfuerzo global de lucha contra el cambio climático. La compañía forma parte de las iniciativas internacionales más relevantes en materia de sostenibilidad y participa activamente en los foros europeos sobre transición energética.

La segunda línea estratégica contempla una inversión de 3.700 millones de euros en energías renovables durante el período 2025-2027. Estas actuaciones se complementan con un Plan de Sostenibilidad que incluye 65 medidas específicas en materia ambiental, social y de gobernanza, complementarias al desarrollo industrial. La eléctrica prioriza el desarrollo de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en todo el territorio nacional.

Producción libre emisiones

En la actualidad, el 86% de la producción peninsular de Endesa ya es libre de emisiones gracias al cierre progresivo de las centrales de carbón. Por seguridad de suministro, sólo siguen operativos 260 MW de carbón con un funcionamiento limitado a 500 horas, frente a los 10.200 MW de potencia renovable actualmente instalada.

Esta transformación del mix energético ha sido clave para cumplir con los compromisos climáticos establecidos hace una década. La compañía mantiene una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar las cero emisiones netas en 2040, adelantándose en 10 años al objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Transición energética justa

Este compromiso incluye metas intermedias que ya se están consiguiendo progresivamente en todos los territorios donde opera. La trayectoria de Endesa confirma su papel como actor clave de la transición energética justa en la Península Ibérica, generando valor sostenible para todos los actores de nuestro país.

La compañía impulsa de forma decidida la electrificación y la descarbonización de la economía española, manteniéndose a la vanguardia del cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales adquiridos hace una década. Los resultados alcanzados desde la firma del Acuerdo de París avalan su liderazgo indiscutible en la lucha contra el cambio climático.