El PP reabrirá Almaraz y revertirá los cierres de las nucleares porgramados por Sánchez

El Partido Popular reabrirá la central nuclear de Almaraz. También revertirá el calendario de cierres programado por el Gobierno de Sánchez. Según ha podido saber OKDIARIO, así consta en la hoja de ruta de los de Feijóo y con la que se comprometen en caso de llegar a La Moncloa. Para el PP, el debate no está en la clausura de las nucleares sino en la de extender su vida útil.

«El calendario de cierre de las nucleares no debería modificarse, debería suprimirse», así de tajante se ha expresado este martes el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal. Para él, el cese de la actividad de estas centrales no debería responder a los intereses de un Ejecutivo sino a los de las propias empresas de las que dependen.

El objetivo del PP pasa en primer orden porque la energía nuclear forme parte del denominado mix energético que, a su vez, permita dar estabilidad a las energías renovables. Para los de Feijóo no son otra que un «activo más del sistema», es decir, «una forma de producción de energía barata» al no producir niveles de CO2 y con la que se garantiza la estabilidad del sistema energético. Ello, si bien tras el episodio del apagón del pasado 28 de abril demostraron su eficiencia para estabilizar la red eléctrica.

Evitar el cierre de Almaraz

«España está en tiempo de descuento pero aún hay margen de maniobra para revertir los planes del Ejecutivo». Esa es la premisa que sobre vuela en las filas de los populares. En el PP creen que todavía se puede encontrar la vía para modificar los planes de clausura de las plantas y basan futura acción de Gobierno en implementar dos medidas «inmediatas» destinadas a prolongar la vida útil de las instalaciones.

Entre los planes de los del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, están derogar e primer lugar las órdenes del Gobierno central para el cese de la actividades en centrales nucleares como las de Almaraz I y II, Cofrentes o Ascó I. También salvar la de Almaraz justo cuando se encuentra a días de que venza el plazo para que consiga evitar su cierre definitivo.

Los de Feijóo han puesto el foco en estas primeras centrales por la proximidad de su cese de actividad. A mayores, de que estas mismas han sido las primeras que están pendientes de sus renovaciones periódicas de seguridad.

En segundo término, el PP plantea también la modificación delReal Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes.

El mismo, aprobado por el Gobierno de Sánchez, se encarga de la regulación de las instalaciones nucleares y radiactivas. La reforma del reglamento que proponen los de Feijóo permitiría proceder a la eliminación de la posibilidad de que el titular de una planta pueda solicitar la renovación de su autorización de explotación hasta quince meses después de la declaración de cese.

Con la recuperación de esta disposición, en el PP creen que sería posible la prolongación de la operación de Almaraz más allá del 1 de noviembre del año 2027, fecha en la que el actual Ejecutivo prevé poner el broche para su cierre definitivo. Pero su medida, dejaría también la puerta abierta a que otras centrales pudiera revertir su propios ceses.