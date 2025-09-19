Sánchez cancela un contrato de compra de miras láser a Israel de 207 millones para los Eurofighter

Pedro Sánchez ha cancelado un contrato de 207 millones con Israel para modernizar los Eurofighter. El Ministerio de Defensa ha dado marcha atrás en la adquisición de sistemas de guiado láser a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. El contrato, firmado en abril de 2024 por 207 millones de euros y tramitado mediante negociación sin publicidad, queda ahora anulado sin explicación oficial, según la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El acuerdo inicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplaba el suministro e integración del sistema Litening 5. Es uno de los más avanzados en materia de precisión aérea. Contiene un sensor láser para identificar y marcar objetivos de forma precisa, guiando municiones teledirigidas hacia ellos. Además, incluye sensores infrarrojos, que permiten operar en condiciones de poca luz o de noche, mejorando notablemente la capacidad de ataque de las aeronaves. Alemania también ha seleccionado este sistema para equipar sus Eurofighter.

El contrato preveía una duración de cinco años, hasta finales de 2027, con un desembolso total de más de 207 millones de euros.

La decisión se ha enmarcado en la estrategia de Pedro Sánchez contra Israel. En cambio, no se ha podido ejecutar de forma completa. Fuentes del Gobierno de Israel consultadas por OKDIARIO han reconocido que España y otros países europeos dependen de las empresas de seguridad de Israel.

Desde noviembre de 2023, un mes después de la masacre de Hamás en el sur de Israel, Pedro Sánchez ha utilizado la cuestión palestina para elevar su perfil internacional, en contra de los tiempos de la Unión Europea y los tiempos de la ONU. Este jueves el propio canciller alemán cuestionó a Pedro Sánchez su estrategia ante la cuestión palestina.

En varias ocasiones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido públicamente que España ha suspendido la compra y venta de material bélico a Israel desde la respuesta de Israel a la masacre de Hamás en Israel del pasado 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la existencia del contrato, adjudicado meses después de la operación Espadas de Hierro, cuestiona las afirmaciones de Pedro Sánchez. Así se ponen de manifiesto el contraste entre el discurso político y los hechos administrativos.

Ya en diferentes ocasiones, Israel ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la seguridad de España por cuestiones políticas. En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez deberá buscar proveedores alternativos que ofrezcan soluciones equivalentes en sistemas de puntería y precisión para los Eurofighter.

¿Por qué son importantes los sensores?

Los sistemas encargados a la industria israelí contienen un sensor láser para identificar y marcar objetivos de forma precisa, guiando municiones teledirigidas hacia ellos. Además, incluyen sensores infrarrojos, que permiten operar en condiciones de poca luz o de noche, mejorando notablemente la capacidad de ataque de las aeronaves. Recientemente, Alemania también ha seleccionado estos sistemas para equipar sus Eurofighter.

Plan industrial y costes

Dentro del Plan Industrial y Tecnológico diseñado por La Moncloa para 2025, se contempla el «diseño de POD para combate aéreo», con un presupuesto compartido de 928,37 millones de euros junto a otros proyectos estratégicos. Los 45 Eurofighter encargados a Airbus por el Gobierno tienen un costo total de 6.600 millones de euros, es decir, algo más de 146 millones por unidad, y se espera que las primeras entregas comiencen el próximo año.