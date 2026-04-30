Mientras todo el mundo se fija en el estrecho de Ormuz, lo que pasa en España es peor: 134 naufragios en Gibraltar

Investigadores de la Universidad de Cádiz han dado con 150 yacimientos y documentado 134 naufragios desde el siglo V a. C. en el estrecho de Gibraltar. Estos arqueólogos han documentado más de un centenar de naufragios en el marco del proyecto Herakles, que tiene como objetivo conocer el patrimonio arqueológico y subacuático en el estrecho. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el impacto histórico del estrecho de Gibraltar.

El mundo sigue con los ojos puestos en el estrecho de Ormuz mientras la decisión de Irán de bloquearlo y minarlo está haciendo temblar los cimientos de la economía mundial. Este cierre ha incrementado el precio del combustible y los productos energéticos hasta elevar hasta un 2,7% la inflación de la eurozona. Por ello, desde el Fondo Monetario Internacional miran con miedo hacia Oriente Medio y las consecuencias que puede traer para la economía del futuro el cierre del canal por donde circula el 20% del petróleo a nivel mundial.

Mientras Estados Unidos sigue intentando restablecer el tráfico en Ormuz, en las últimas semanas se ha publicado un informe que habla de una de las zonas más peligrosas del mundo que muchos desconocían hasta la fecha: el estrecho de Gibraltar. Arqueólogos de la Universidad de Cádiz han hallado más de un centenar de naufragios en el marco del proyecto Herakles, que quiere dar a conocer el patrimonio arqueológico y subacuático en el estrecho de Gibraltar.

El estrecho de Ormuz… y el de Gibraltar

«Investigadores de la UCA lideran el proyecto ‘HERAKLES’ para conocer el patrimonio arqueológico y subacuático en el Estrecho». Así tituló en su día la Universidad de Cádiz sobre un estudio publicado el pasado año 2021 y en el que se informó que se documentaron hasta 150 precios hundidos desde el siglo V a. C. hasta la época contemporánea.

«Investigadores de la Universidad de Cádiz lideran el proyecto Entre las columnas de Hércules, arqueología subacuática de un espacio privilegiado. La Bahía de Algeciras (HERAKLES), que tiene como objetivo conocer el patrimonio arqueológico y subacuático en el Estrecho de Gibraltar desde la Bahía de Algeciras. En casi un año y medio de trabajo, han podido inventariar más de 150 pecios hundidos, desde el siglo V a. C. hasta la época contemporánea», se puede leer en la página web oficial de la Universidad de Sevilla.

Según este estudio, los arqueólogos consiguieron inventariar más de 150 pecios en la zona de la bahía que corresponderían a embarcaciones de los siglos XVI, XVI y XVII. Felipe Cerezo, uno de los líderes del proyecto, dejó claro que este hallazgo es «de gran interés para mejorar nuestra comprensión de la historia marítima de la bahía en general, y de la evolución tecnológica naval en particular». «Es aquí donde realizamos el trabajo arqueológico de campo para obtener un mayor nivel de información mediante sondeos arqueológicos subacuáticos y documentación planimétrica de detalle», informó.

¿Y por qué se hallan más de 134 naufragios y 150 yacimientos en el estrecho de Gibraltar? Parece que todo tiene que ver con esta zona que conecta España y Marruecos; según informan desde Xakata, fue un «puerto de espera» donde los barcos se tenían que detener obligatoriamente. Esto hizo que aumentaran las posibilidades de accidentes o colisiones entre los mismos.

A esto hay que añadirles los conflictos militares, como en su día fueron la batalla de Algeciras en (1278-1279) y la batalla del Estrecho, en 1340. En el siglo XVII también tuvo lugar la batalla de Gibraltar y del Cabo Espartel, mientras el periodo más importante de conflictos en la zona tuvo lugar con las guerras napoleónicas, con la batalla de Algeciras en 1801 y la batalla de Trafalgar en 1805. En la Segunda Guerra Mundial, el estrecho de Gibraltar también fue escenario de una guerra de desgaste entre tropas británicas y alemanas.