Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permita contratar como becarios a los extranjeros que se encuentren «en situación irregular». La formación magenta lamenta que sea necesario un número de la Seguridad Social para dar de alta a un inmigrante en esa situación administrativa. A ojos del segundo partido del Ejecutivo, es un «obstáculo añadido», por lo que exige suprimir este requisito.

Los diputados de la formación magenta Viviane Ogou y Aina Vidal han presentado una proposición no de ley para garantizar el derecho a la formación de estudiantes de Formación Profesional en situación administrativa irregular.

Los representantes de Sumar justifican esta medida en diferentes motivos: «Sea por la dignidad de país de asegurar el derecho a la educación y formación o por la necesidad instrumental de sumar profesionales cualificados a nuestra economía». «No deja de sorprender la enorme barrera administrativa con la que se encuentran estudiantes de Formación Profesional que se hallan en situación irregular», subrayan en su iniciativa.

«La normativa también ha supuesto un obstáculo añadido para el alumnado extranjero en situación irregular puesto que prevé que para dar de alta en la Seguridad Social se disponga de un número para ello», inciden desde la formación encabezada por Yolanda Díaz. Y es que los alumnos en situación irregular tienen un número de la Seguridad Social para asistencia sanitaria, pero no para cotización.

Sumar se basa en una recomendación del Defensor del Pueblo que que indica que tanto los menores como los mayores de edad «tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa y a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles».

Contra el criterio de la Seguridad Social

La posición de los diputados de Yolanda Díaz choca contra el propio criterio de la Seguridad Social. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y su Criterio Interpretativo 3/2024 indican que los extranjeros en situación irregular «no podrán ser dados de alta en la Seguridad Social en ningún caso».

«El criterio interpretativo de la Seguridad Social impone una barrera burocrática que impide ejercer un derecho fundamental a personas en situación irregular como es el derecho a la educación», expresa la iniciativa de Ogou y Vidal.

A ojos de los representantes de la formación de Yolanda Díaz, esa decisión contraviene los «principios constitucionales». «Privan a nuestro país de profesionales formados en nuestro sistema educativo y de Formación Profesional y dificultan su normal inclusión en la sociedad española a la vez que les priva de opciones de futuro vinculada a su formación», inciden en la proposición no de ley.

De ese modo, las diputadas de Sumar piden «seguir la recomendación del Defensor del Pueblo eliminando cualquier obstáculo que impida el derecho efectivo a la educación obligatoria y postobligatoria del alumnado extranjero en situación irregular».

La iniciativa se centra especialmente en eliminar las barreras por «la no obtención del número correspondiente de la Seguridad Social que permite la realización de prácticas profesionales obligatorias a dicho alumnado en las condiciones exigidas en la Disposición Adicional Quincuagésima Segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social».