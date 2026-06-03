La Feria del Libro de Madrid ya lleva unos días funcionando a pleno rendimiento desde que arrancara el pasado viernes 29 de mayo (con la presencia, un año más, de la reina Letizia) y, si has pasado por El Retiro, seguro que habrás visto a mucha gente y como no, las colas, delante de algunos autores firmando libros, pero no sólo hay movimiento en las casetas, sino que pasa mucho más y de hecho, podemos aprovechar también para disfrutar de algunas de las otras actividades culturales que encontrarás en la Feria del Libro de Madrid.

Desde que arrancara y también hoy 3 de junio y hasta que acabe el próximo 14 de junio, la feria cuenta con una programación cultural que merece la pena no perderse ya que está repleta de actividades, y tras el boom del primer fin de semana, es ahora cuando puedes ir con una idea más o menos clara y, aun así, acabar improvisando sobre la marcha. Y eso tiene mucho que ver con el enfoque de este año. El humor está por todas partes, pero no entendido como algo superficial, sino como una forma de contar lo que pasa. De hecho, muchas de las actividades que se están celebrando estos días van justo por ahí, entre la risa y la reflexión.

Otras actividades culturales que encontrarás en la Feria del Libro de Madrid

Si hay algo que marca estos días son las conversaciones en directo. No tanto como eventos puntuales, sino como algo que forma parte del ambiente. Vas pasando por los pabellones y siempre hay alguna charla en marcha. Hoy 3 de junio tenemos por ejemplo, el homenaje a Les Luthiers y que ya deja claro por dónde van los tiros con humor inteligente, referencias culturales y ese punto de complicidad con el público que no es tan fácil de conseguir. Y en esa misma línea se mueven otros encuentros de la semana.

Sin ir más lejos, mañana 4 de junio aparece una de esas citas que funcionan casi por sí solas: Liniers, Kevin Johansen y Alberto Montt juntos que es un tipo de combinación que mezcla dibujo, música y conversación sin saber muy bien dónde empieza una cosa y termina la otra. Luego llegan propuestas más incómodas o más emocionales, como el encuentro del 6 de junio entre Camila Sosa Villada y Giuseppe Caputo, donde el humor ya no es sólo algo ligero, sino una herramienta para hablar de temas bastante más serios.

Pódcasts en directo

Otra cosa que se está viendo mucho este año es el tema de los pódcasts. No es nuevo, pero sí da la sensación de que ahora están más integrados dentro de la feria. Hay varios durante la semana, como «Ni tan bien», el 5 de junio, que tira más hacia la actualidad con humor, o «Pena y Pánico» y «Las Fabuladoras», que llegan el 11 de junio con un tono bastante distinto entre ellos, pero con algo en común: el formato más cercano. Lo curioso es que funcionan muy bien en este contexto. No es lo mismo escuchar un pódcast en casa que verlo en directo, con la gente reaccionando, riéndose o participando. Cambia bastante la experiencia.

View this post on Instagram A post shared by Feria del Libro de Madrid (@ferialibromadrid)

El pabellón iberoamericano

Si te mueves un poco más allá del eje principal, el pabellón iberoamericano tiene su propia dinámica. Aquí las cosas van con otro ritmo, quizá menos masivo, pero más centrado en el contenido. Hoy 3 de junio, por ejemplo, hay una charla sobre creatividad y salud mental que mezcla humor con algo más profundo. Y en los días siguientes aparecen temas que van desde el humor gráfico hasta la literatura contemporánea o incluso debates sobre el sector editorial. También se cuelan homenajes, como los dedicados a autores como Vonnegut o Ibargüengoitia, que no son tan multitudinarios pero sí muy reconocibles para cierto tipo de público.

Talleres, jornadas y cosas que no esperas encontrarte

El 9 de junio hay una jornada sobre inteligencia artificial en el estand de RTVE que no tiene mucho que ver con la típica imagen de la feria. Hablarán de tecnología, de cómo está cambiando todo, del impacto en jóvenes y con ello seguro que nos daremos cuenta de que encaja más de lo que parecía. También hay encuentros profesionales, talleres en la Biblioteca Eugenio Trías o actividades más pequeñas que no llenan titulares pero que completan bastante la experiencia. Incluso el espacio Indómitas, entre el 5 y el 7 de junio, con proyectos independientes, tiene ese punto distinto que rompe un poco con lo más comercial.

En definitiva, lo que pasa con la Feria del Libro es que no hay una única forma de vivirla. No es lo mismo ir el primer fin de semana que hacerlo ahora, a partir del 3 de junio, cuando todo está más en marcha y más repartido. Puedes ir con una idea clara, ver una charla concreta y marcharte. O puedes quedarte más tiempo del previsto porque empiezas a enlazar cosas sin darte cuenta y disfrutas de una serie de actividades culturales que ni tan siquiera sabías que se iban a hacer.