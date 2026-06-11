Pocos lo saben pero éste el significado de las letras AA y AAA que llevan las pilas

Las pilas AA y AAA se encuentran en todos los lados: juguetes, linternas, controles remotos, etc. Pero, ¿alguien se ha dado cuenta de lo que significan esas letras y por qué esos formatos se han vuelto tan populares? La respuesta está en la historia y la necesidad de orden en el mundo de las baterías.

A medida que durante el siglo XX la electrónica avanzaba, los fabricantes se dieron cuenta de que cada empresa usaba su propio tipo de batería. Es por ello que decidieron crear un sistema de letras para identificar los tamaños de las pilas cilíndricas.

Las siglas AA significan tipo estándar, ni grande ni pequeña e ideal para la mayoría de dispositivos. Las AAA son más finitas y están pensadas para controles remotos pequeños, algunos juguetes y gadgets portátiles. Por su parte, las AAAA (todavía más pequeñas) son usadas para dispositivos más compactos.

La más común de las 3 es la AA al combinar potencia y un tamaño compacto. Asimismo, es fácil de conseguir en cualquier supermercado, kiosco o farmacia, por lo que es la más elegida para juguetes, ratones inalámbricos, controles de TV, etc.

Consejos para cuidar esas pilas

Existen algunos consejos para cuidar ese tipo de pilas. No mezclar las nuevas con las viejas, guardarlas en lugares secos y ventilados, sacar las pilas para evitar fugas si uno usa el equipo durante un tiempo o fijarse en qué tipo de pila tiene el dispositivo.

Su duración depende del tipo de dispositivo en el que se utilice y de la tecnología de fabricación. Es posible que una en un control remoto dure meses y que la de un juguete motorizado se agote en cuestión de horas. También influye el tipo de pila.

Las alcalinas suelen ser las más utilizadas, mientras que las recargables permiten cientos de ciclos de carga y descarga, reduciendo los costes a largo plazo. Las de litio, en cambio, a pesar de que puedan ser un poco más caras, ofrecen una mayor duración y un mejor rendimiento en temperaturas extremas.