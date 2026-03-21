Cuándo es el Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto: horario y dónde ver por TV en directo la Liga Endesa

El Barcelona y el Real Madrid de baloncesto se vuelven a ver las caras en un nuevo Clásico. En esta ocasión en la jornada 23 de la Liga Endesa, pero hay que recordar que en este 2026 ya han disputado otros dos encuentros entre ellos. El primero cayó del lado de los azulgranas en el campeonato nacional, choque que se jugó en la capital de España, mientras que unas dos semanas después se volvieron a encontrar en el Movistar Arena en la Euroliga y el conjunto de Sergio Scariolo pasó por encima del cuadro culé. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que se juega en el Palau Blaugrana.

Barcelona vs Real Madrid de baloncesto: horario del Clásico de la Liga Endesa

El Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en el partido que corresponde a la jornada 23 de la Liga Endesa. El conjunto que dirige Sergio Scariolo llega a este Clásico en lo más alto de la clasificación con 20 victorias, sacándole cuatro al Valencia Basket, que es segundo. Los azulgranas, por otro lado, marchan terceros y esperan tomarse la revancha después del último duelo entre ellos, ya que los de Concha Espina pasaron por encima de los azulgranas en la Euroliga a mediados de enero.

La organización del campeonato español ha programado este apasionante Barcelona – Real Madrid de baloncesto que corresponde a la jornada 23 de Liga Endesa para este domingo 22 de marzo. Este Clásico que se disputa en el Palau Blaugrana ha sido fijado en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque entre los aficionados para que el encuentro pueda arrancar de manera puntual en el Palau Blaugrana.

Cómo ver en TV gratis el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Liga Endesa

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato nacional de baloncesto. Esto significa que el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la jornada 23 de la Liga Endesa se podrá ver por televisión en directo a través del cana que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este operador es de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Palau Blaugrana, por lo que el Clásico no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro madridista, del conjunto azulgrana y los amantes del baloncesto español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la jornada 23 de la Liga Endesa a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVS, pero tenemos que recordar que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver lo que ocurra en el Palau Blaugrana.

En la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, vas a encontrar la mejor información previa de este Clásico de la jornada 23 de la Liga Endesa. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Barcelona – Real Madrid de baloncesto desde una hora antes del arranque del partido y una vez acabe el choque en el Palau Blaugrana publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las mejores reacciones que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio el Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Liga Endesa

Por otro lado, existen aficionados de los dos clubes más laureados de nuestro país que no van a poder ver el Clásico de la jornada 23 de la Liga Endesa por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online, pero tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero y RNE podrán conectar con el Palau Blaugrana para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Barcelona – Real Madrid de baloncesto.

Dónde se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Liga Endesa

El Palau Blaugrana, situado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se jugará este emocionante Barcelona – Real Madrid de baloncesto que corresponde a la jornada 23 de la Liga Endesa. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1971 y tiene capacidad para acoger a algo más de 7.500 aficionados, esperándose que este domingo haya una gran entrada con los hinchas culés entregándose en sus gradas para animar a los suyos para que logren ganar este Clásico liguero.