Cuándo empieza la ACB y dónde ver por televisión en directo todos los partidos de la Liga Endesa

Se acabó la espera. Tras la finalización de la Supercopa, donde el Valencia Basket salió campeón después de doblegar en la final del torneo al Real Madrid, por 94-98, este próximo fin de semana se dará el pistoletazo de salida, un año más, a la temporada ACB, la denominada Liga Endesa. Desde este sábado 4 de octubre hasta el próximo mes de junio del 2026, los aficionados podrán disfrutar de una de las mejores competiciones de baloncesto a nivel de clubes.

Qué significa ACB y cuándo empieza la temporada 2025-2026

La ACB, Asociación de Clubs de Baloncesto, arrancará este próximo sábado 4 de octubre con cuatro partidos. El choque encargado de abrir el telón de la competición será el Unicaja-Surne Bilbao, a partir de las 18:00 horas en el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Un hora más tarde, es decir, a partir de las 19:00 horas, el San Pablo Burgos iniciará su partido ante el Básquet Girona, mientras que La Laguna Tenerife-Baxi Manresa y Hiopos Lleida – Río Breogán, a partir de las 20:00 y 21:00 horas, respectivamente, cerrarán el primer día de competición 2025-2026.

Para el domingo 5 de octubre será el turno para los cocos de la competición. Real Madrid y Baskonia debutarán en esta liga ante Dreamland Gran Canaria y Casademont Zaragoza, mientras que el partido de la jornada será entre el vigente campeón de la Supercopa, el Valencia Basket, y el Barcelona, a partir de las 19:00 horas.

Calendario de la jornada 1

Sábado 4 de octubre

Unicaja – Surne Bilbao (18:00 horas, Dazn).

San Pablo Burgos – Bàsquet Girona (19:00 horas, Dazn).

La Laguna Tenerife – Baxi Manresa (20:00 horas, Dazn).

Hiopos Lleida – Río Breogán (21:00 horas, Dazn). Domingo 5 de octubre Covirán Granada – Joventut (12:00 horas, Dazn y TV3).

Real Madrid – Dreamland Gran Canaria (12:30 horas, Dazn y RTVE).

Casademont Zaragoza – Baskonia (17:00 horas, Dazn).

UCAM Murcia – MoraBanc Andorra (18:00 horas, Dazn).

Valencia Basket – Barcelona (19:00 horas, Dazn). Dónde ver por TV los partidos de la Liga Endesa Tal y como hemos podido observar con el calendario de partidos correspondientes a la jornada 1, la ACB al completo se podrá disfrutar a través de DAZN, compañía que se ha hecho con todos los derechos del torneo. Tras diez temporadas en Movistar Plus +, la ACB se mueve a esta famosa plataforma, que contará con un gran equipo de narradores y comentaristas que nos contarán todos los detalles de la competición. También hay que destacar que, a partir de este acuerdo, se podrá seguir dos partidos de la jornada en abierto, por los canales de TVE y TV3.

Quién ha ganado más ligas

El Real Madrid, a lo largo de la historia de la competición, se ha posicionado como el equipo que ha logrado más títulos de la ACB, con 38 en su poder. En segundo lugar, se encuentra el Barcelona con 20, mientras que el podio lo cierran el Baskonia y el Joventut Badalona, con 4 títulos cada uno. Unicaja, Manresa y Valencia Basket cierran la lista con un trofeo entre sus vitrinas.