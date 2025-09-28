Señorío: el Real Madrid esperó a que el Valencia levantase la Supercopa

Lección de señorío del Real Madrid en el Carpena. Tras una final vertiginosa, igualada y definida en el tramo final, todos los jugadores se quedaron en la cancha presenciando la ceremonia de campeón y esperaron a que el Valencia Basket levantar el título. Una vez hecho, ya abandonaron la pista y el club valenciano copó todos los focos con su festejo. El equipo de Scariolo dio una lección de deportividad y señorío.

El Valencia Basket es supercampeón de España. El subcampeón de la Liga Endesa se vengó del Real Madrid en una final frenética que sacó a relucir las lagunas lógicas de los blancos en este punto tan prematuro de la temporada (94-98). Los de Sergio Scariolo lucharon hasta el último suspiro, pero un cuadro taronja muy reforzado y con jugadores en explosión como Sergio de Larrea (21 puntos) fue más constante a lo largo de los 40 minutos en el Martín Carpena.

Mal inicio de la era Scariolo en el Real Madrid, que empieza con una victoria por la mínima contra La Laguna Tenerife y una derrota de las que duelen frente al Valencia. Con competir hasta la última gota de sudor no le valió a los blancos, que perdieron por segundo año consecutivo en la final de la Supercopa. Mario Hezonja y Facundo Campazzo reaparecieron tras una mala actuación y fueron los mejores en la noche de De Larrea, Kameron Taylor y Omari Moore.