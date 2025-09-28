Scariolo: «Todos cometimos errores, no he quitado a Tavares antes de la expulsión y ha sido decisivo»

Sergio Scariolo fue autocrítico tras la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España y detectó su error de no quitar a Walter Tavares a tres minutos de que acabase el partido contra el Valencia Basket, lo cual le costó la quinta falta y la expulsión. «Igual a falta de tres minutos podía haber quitado a Edy porque la falta era decisiva. Como siempre, a posteriori acertamos todos», afirmó el italiano.

«Felicitar al Valencia Basket por esta victoria, merecida. Los dos partidos han sido buenos. Repito, mucho mérito. Felicito a Larry, si tenía que ser uno el que nos mataba me alegro de que haya sido él porque ha sido un verano lleno de significado para mí entrenándole y él creciendo. Os acordaréis los primeros amistosos… Enhorabuena a mis jugadores», comenzó.

«Todos hemos cometido errores. Igual a falta de tres minutos podía haber quitado a Edy porque la falta era decisiva. Como siempre, a posteriori acertamos todos. Me parecía una cantidad de tiempo suficiente como para esperar que podía aguantar sin cometerla. Ha sido la jugada decisiva», detectó Scariolo.

«Ha habido pasos adelante, aunque la tristeza es de no haberlo ganado. En 48 horas empezamos con la Euroliga. Habrá partidos, esperamos que la mayoría ganados. Lo importante es que cuando se pierde se compita y si el rival lo hace mejor, esperemos no muchas veces, se le da la mano. Esperar al siguiente que está a horas de distancia», añadió.

Scariolo felicita a De Larrea

«Me ha gustado la actitud, la manera de competir. El hecho de que hemos sido capaces de no perder nunca la cara al partido. No puedo decir que haya algo específico. Por consecuencia mejorarán las cosas que no se ejecutan a lo largo de 40 minutos», explicó.

Sobre la ausencia de Bruno Fernando en los minutos finales, Scariolo dijo lo siguiente: «Tengo plena confianza en Bruno y Usman, habrá partidos buenos y malos. Estos son los jugadores que complementan a Edy en el rol de 5. Todos tendrán que mejorar y adquirir concentración. Podemos llegar a tener un puesto competitivo».

«Esto es justo la foto estadística de un equipo que todavía se conoce poco y que los mecanismos están muy verdes. El timing de un pase, de un bloqueo… Todas esas cosas se van adquiriendo», comentó Scariolo.

Sobre la reacción directa de los líderes, el italiano respondió que puede contestar «mañana». y sobre Lyles dejó claro en qué estado de forma ha llegado al Real Madrid: «Trey nunca ha competido a nivel europeo y viene directamente catapultado a una final, a nivel de experiencia de este tipo de partidos es un salto triple mortal. Tiene que acoplarse al equipo, puede ser importante para nosotros, pero necesita rodaje, ponerse en forma y entender un poco más de los detalles del basket europeo, a sus compañeros, es un proceso. Está en los primeros pasos».