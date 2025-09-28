Supercopa con venganza del Valencia contra el Real Madrid

El Valencia Basket es supercampeón de España. El subcampeón de la Liga Endesa se vengó del Real Madrid en una final frenética que sacó a relucir las lagunas lógicas de los blancos en este punto tan prematuro de la temporada (94-98). Los de Sergio Scariolo lucharon hasta el último suspiro, pero un cuadro taronja muy reforzado y con jugadores en explosión como Sergio de Larrea (21 puntos) fue más constante a lo largo de los 40 minutos en el Martín Carpena.

Mal inicio de la era Scariolo en el Real Madrid, que empieza con una victoria por la mínima contra La Laguna Tenerife y una derrota de las que duelen frente al Valencia. Con competir hasta la última gota de sudor no le valió a los blancos, que perdieron por segundo año consecutivo en la final de la Supercopa. Mario Hezonja y Facundo Campazzo reaparecieron tras una mala actuación y fueron los mejores en la noche de De Larrea, Kameron Taylor y Omari Moore.

El Real Madrid salió ganador de un primer asalto eléctrico (27-24) en el que Hezonja se desquitó de sus fallos ante Tenerife, Walter Tavares estuvo enorme y debutó con brillo Trey Lyles. Su físico sorprendió a los de Pedro Martínez, aunque estos respondieron con garra y no se despegaron en ningún momento. Un inicio de partido en el que los fichajes ganaron protagonismo. David Krämer en el Madrid y Taylor y Darius Thompson en el Valencia, con chispa.

El equipo blanco salió empanado al segundo cuarto y Scariolo pidió el primer tiempo muerto del encuentro en el minuto 12 y Reuvers forzó otro con su segundo triple. El Real Madrid repitió su desatino en el triple en la primera parte (5/15 por 7/16 del Valencia) y su rival se fue hasta la máxima de 9 puntos en un parcial nefasto (7-19).

Moore, MVP ante Unicaja Málaga, dominó un segundo cuarto en el que el Valencia pudo asestar un golpe letal al Real Madrid. Le dejó con vida y Sergio Llull avisó con su primer triple a 20 segundos del descanso. Omari volvió a castigar en la última (44-51), pero el conjunto blanco estaba vivo, que no era poco. La reacción estuvo a la altura de la cita y los de Scariolo salieron con un 15-4 a la segunda parte y le dieron la vuelta al partido.

Aparece el mejor Hezonja

Andrés Feliz y Gaby Deck continuaron inmensos y Hezonja apareció en su mejor versión (12 puntos sólo en el tercer cuarto). En medio de un ambiente hostil, el Real Madrid se contagió del rugido de su afición desplazada al Carpena para conseguir su mejor parcial, aunque fue insuficiente para irse ganando tras una última acción magistral de Moore, que dejó sentado a Usman Garuba con una finta y empató a 69.

Feliz fue el único que puso cordura en un último cuarto al que el Real Madrid salió nervioso, pero cometió la tercera persona y Campazzo entró con un triple que volvió a poner el empate (81-81, minuto 36). En un abrir y cerrar de ojos al equipo blanco se le puso en chino. Tavares era expulsado por falta sobre De Larrea en la caída de un tiro fallado y el Valencia se puso cinco arriba (82-87, min. 37).

El base español fue un tormento para los pívots del Real Madrid. Garuba, en su entrada, cometió otra falta con la que el Valencia recuperaba los cinco de ventaja a dos minutos del final. Scariolo enfureció con Usman y no esperó más para sacar a Llull y lo tuvo que quitar rápidamente para que Abalde defendiera a Moore y Taylor.

Final dulce para Valencia y amargo para el Real Madrid

Un 2+1 del ex de Unicaja dejó prácticamente sentenciado a un Real Madrid que se aferró a la final con tres libres de Campazzo. Scariolo se la acabó jugando con un quinteto sin fichajes, sin un pívot y lleno de posibilidades desde el exterior y el argentino anotó de tres. El milagro era posible, pero los árbitros intervinieron con una antideportiva de Feliz difícil de entender (92-95 a 13 segundos).

Deck hizo falta a Taylor y Valencia resistió acertando el primero, fallando el segundo y con canasta de Campazzo a cinco segundos para el 94-96 y posesión taronja. Otra más de Gaby sobre De Larrea y las dos para dentro del base de España. El Real Madrid se despidió luchando hasta el final.