Ambiente hostil en el Carpena: pitos al Real Madrid antes de la final de la Supercopa

El Real Madrid volvió a vivir un ambiente hostil en el Martín Carpena antes de la final de la Supercopa de España contra el Valencia Basket. Durante la presentación del equipo blanco, la de Unicaja Málaga pitó a los de Sergio Scariolo, que eliminaron a La Laguna Tenerife para acceder al partido por el título. El anfitrión fue apeado por los valencianos y su afición aún guarda el amargo recuerdo de la semifinal de la pasada Liga Endesa.