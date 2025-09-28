Horario del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket: dónde ver gratis por TV en directo la final de la Supercopa de España

El Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket pelearán en la gran final de la Supercopa de España 2025 por el primer trofeo de la temporada. Las dos semifinales que se jugaron este sábado fueron emocionantes y se espera que este encuentro decisivo esté a la altura. Sergio Scariolo espera poder sumar su primer título en esta nueva aventura en el club blanco, aunque tendrá que superar a un rival muy complicado. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Horario del Real Madrid – Valencia Basket de baloncesto: la final de la Supercopa de España 2025

La nueva temporada de baloncesto en nuestro país ha arrancado con una apasionante Supercopa de España 2025 que se está disputando en el mítico Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Todo arrancó este sábado con unas apasionantes semifinales en la que los anfitriones, el Unicaja Málaga, caían derrotados frente al Valencia Basket por 87-93. El combinado taronja conseguía así clasificarse para la gran final, donde se verá las caras ante un Real Madrid que tuvo que sufrir y sudar para superar al La Laguna Tenerife, ya que este choque terminó con un igualadísimo 72-71 para los de Sergio Scariolo.

La organización ha programado este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a la gran final de la Supercopa de España 2025 para este domingo 28 de septiembre. El encuentro está fijado para que comience a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y todo debería transcurrir con total normalidad para que el choque comience de manera puntual en tierras malagueñas.

Dónde ver por TV el Real Madrid – Valencia Basket de la Supercopa de España 2025 de baloncesto gratis

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo el baloncesto español -la Liga Endesa y esta Supercopa de España 2025- fue Dazn. Este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a la final de este torneo se podrá ver en directo a través de este canal de pago que está en diferentes plataformas. Habrá que tener contratado el paquete que incluye todos los partidos de este deporte o, en su defecto, el que trae todas las disciplinas deportivas que ofrece este operador.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina, los seguidores del equipo taronja y los amantes de este deporte en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de la final de la Supercopa de España 2025 mediante la aplicación de Dazn. Esta app estará disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará habilitada la página web de este medio de comunicación para que los clientes accedan a ella a través de un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que esté sucediendo en Málaga en esta Supercopa de España 2025 de baloncesto. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid – Valencia Basket y una vez concluya el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket

Todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket correspondiente a la final de la Supercopa de España 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras a nivel nacional como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para contar todo lo que esté sucediendo minuto a minuto en este choque en el que se decide el primer título de la temporada.

Dónde se juega la final Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de la Supercopa de España 2025

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que está ubicado en la ciudad de Málaga, fue la sede escogida para celebrar esta apasionante Supercopa de España 2025 de baloncesto que llega a su conclusión con la final entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Este pabellón fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para albergar a unas 11.300 personas, por lo que se espera un gran ambientazo este domingo en el encuentro en el que se decide quién sale campeón.

Así queda la Supercopa de España de baloncesto 2025

Semifinales

Unicaja Málaga 87–93 Valencia Basket. Sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Real Madrid 72–71 La Laguna Tenerife. Sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Final de la Supercopa de España 2025 de baloncesto