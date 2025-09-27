El Real Madrid se mete en la final con su primera superremontada contra el Tenerife

Superremontada del Real Madrid contra La Laguna Tenerife para meterse en la gran final de la Supercopa de España. Los de Sergio Scariolo sufrieron hasta el último segundo en el estreno en la temporada 2025-26 (72-71) y se acabaron imponiendo defendiendo el intento a la desesperada de Jaime Fernández. Alberto Abalde rebotó y los blancos se darán cita con el Valencia Basket este domingo en el Martín Carpena de Málaga (19:00 horas), reeditando la última final de ACB.

Gaby Deck (12 puntos y 19 de valoración), Andrés Feliz (10, 3 rebotes, 4 asistencias y 9) y el capitán Sergio Llull (12 y 9) fueron los mejores en una noche que se puso muy cuesta arriba al Real Madrid, que a excepción de Walter Tavares (8 encestes, 7 capturas y 15 de valoración), careció de sus líderes. Facundo Campazzo fue expulsado tras uno de sus peores partidos con la camiseta blanca (2/8 en tiros de campo y 3 pérdidas) y Mario Hezonja, nada nuevo en grandes citas, desapareció (0/6). En su lugar, irrumpió un David Krämer notable contra su ex equipo (7 tantos).

El primer Real Madrid de Scariolo se presentó con los descartes de Gabriele Procida y Trey Lyles e Izan Almansa. Sí estuvieron Theo Maledon, que jugó dos minutos y se fue al vestuario, Deck, Abalde y Hezonja, dudas hasta el último momento. Estos dos últimos en el quinteto inicial, aunque duraron cuatro minutos en un arranque flojo.

Fue un primer cuarto de pívots, en el que primero brilló Kostadinov y luego Tavares y Bruno Fernando. No tuvo lucidez el Real Madrid, pero los chispazos de sus interiores fue suficiente para llevarse el primer asalto por la mínima (18-17). Marcelinho Huertas (14 puntos y 10 de valoración), para sorpresa de nadie, comenzó liderando al Tenerife dando una masterclass de tiro en suspensión.

El Tenerife anula al Real Madrid

El Real Madrid no terminó de arrancar en la primera parte y Scariolo detuvo el ritmo (bajo) de Tenerife tras ponerse su equipo dos abajo (24-26). Le costó un sofocón con Usman Garuba, que cometió dobles corriendo en solitario a canasta. El español no paró de negar con la cabeza hasta el descanso. El equipo blanco no reaccionó y el italiano se desesperó en la banda con la pasividad defensiva de los suyos.

Lo tuvo que volver a parar Scariolo porque el parcial del Tenerife crecía y se fue hasta la máxima al descanso (35-45). Los suyos fueron incapaces de combinar varias buenas jugadas en toda una primera parte en la que los de Txus Vidorreta ni siquiera tuvieron que ser del todo agresivos (12-10 en faltas para el Real Madrid). Por destacar algo, la irrupción de Deck. El argentino sustituyó los puntos de un Tavares mermado por tres faltas.

Giedraitis y Gio Shermadini, estelar con 23 puntos y 28 de valoración, castigaron la debilidad defensiva de un Real Madrid que no lo arregló con sus especialistas al triple (3/12 en la primera parte). Era difícil empeorarlo, pero el inicio de la segunda mitad fue aún más malo. A Scariolo no le funcionó nada. Ni rastro de Hezonja, Campazzo flojo… básicamente los blancos dependieron de la muñeca de Llull, que tampoco era la más fina del Carpena.

Un sinfín de errores que enmendó Krämer. El nuevo fichaje del Real Madrid tiró del carro y el resto se enchufó para recortar diferencias antes del último cuarto (55-60). Subieron el nivel también Feliz y Garuba, pero a los blancos todavía tenían mucho que remar para poder batir a un rocoso Tenerife. Desde luego que la fórmula no era la del principio del parcial, en el que pasaron de ponerse a dos a estar de nuevo a siete (56-63).

Feliz y Deck, decisivos

Hasta que apareció Feliz. El dominicano lideró el arreón obligatorio para seguir metiendo presión a los de La Laguna con cuatro puntos consecutivos con los que alcanzaba la decena en una mala noche de Campazzo. Scariolo sentó al base enchufado y metió al argentino, que duró segundos antes de ser descalificado.

Feliz de nuevo al rescate, aunque con cuatro personales en su haber… Scariolo tenía una complicada papeleta para gestionar los dos últimos minutos. Metió el quinteto que mejor rendimiento le había dado este sábado y respondieron. Deck forzó la falta que pondría por delante al Real Madrid a 20 segundos del final (72-71) y Vidorreta pidió tiempo muerto. La remontada estaba y se confirmó con el fallo de Fernández.