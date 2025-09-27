Pocos pero valientes: cien madridistas eclipsan los pitos de la afición de Unicaja… con ovación a Scariolo

El madridismo se hizo notar en el Martín Carpena en el recibimiento al equipo blanco antes de la semifinal de la Supercopa de España contra La Laguna Tenerife. Tras la eliminación de Unicaja, la afición de Málaga pitó a los jugadores del Real Madrid, pero los aficionados merengues desplazados a Andalucía eclipsaron los silbidos animando a los suyos.

Sergio Scariolo, en su primer partido oficial como entrenador madridista, fue el único ovacionado del Real Madrid por su inolvidable pasado como técnico de Unicaja. El italiano prescindió de Gabriele Procida, Trey Lyles e Izan Almansa para el duelo y recuperó a Alberto Abalde y Mario Hezonja, que salieron de inicio, y a Theo Maledon y Gaby Deck.