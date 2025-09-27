La primera prueba de fuego de Scariolo

Sergio Scariolo vivirá este sábado su primera prueba de fuego como entrenador del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España contra La Laguna Tenerife en el Martín Carpena de Málaga (21:00 horas). El italiano, acostumbrado a los partidos más exigentes del baloncesto, se someterá al primer juicio de su etapa en el banquillo del equipo blanco. El primer título en juego marcará la temporada 2025-26 para bien o para mal.

Su antecesor, Chus Mateo, lo ganó en sus dos primeras temporadas en el Real Madrid y lo dejó escapar en la tercera cayendo ante Unicaja Málaga en la final de Murcia tras eliminar al Barcelona. Fue el inicio de su último curso como técnico madridista. Un torneo en el que entra en juego el azar y que se llevará el que mejor se haya preparado en la pretemporada, más larga para unos y más corta para otros.

Scariolo apenas lleva tres semanas dirigiendo al equipo en Valdebebas, ya que la participación de España en el Eurobasket le impidió unirse desde el primer día. El italiano dejó de avanzadilla a sus ayudantes Luis Guil y Stefan Ivanovic, aunque como bien aseguró en su entrevista con este periódico siguió cada una de las sesiones por vídeo. A su llegada se encontró con un grupo de jugadores prácticamente nuevo respecto al de la pasada temporada que este fin de semana buscará su primer éxito en la Costa del Sol.

Oportunidad para observar por vez primera la mano de Scariolo en el equipo blanco, que quiere ser mucho más agresivo tanto en defensa como en ataque. Así lo explicó Walter Tavares en la fiesta de presentación de la ACB: «Lo que cambia es que ahora jugamos con muchísima más intensidad tanto en defensa como en ataque. Todo tiene que ser muy rápido, muy agresivo, dejarnos la vida en cada balón, estar a tope y dar lo máximo».

El Tenerife de Marcelinho reta a Scariolo

La Laguna Tenerife será testigo de los primeros reflejos del juego de Scariolo que tantos logros dio a la selección española en sus 15 años al frente del combinado nacional. Pero el equipo liderado por Marcelinho Huertas no se lo va a poner nada fácil al italiano. «No he podido ver mucho todavía, pero esta semana nos queda por ver cosas más concretas del estilo de juego y todos los cambios que han tenido, no sólo en la plantilla», dijo el mítico brasileño, que aseguró que «a un partido siempre se puede sorprender».

«El baloncesto a este nivel si no estás un día cualquiera te puede ganar. Nosotros trataremos de preparar bien el partido e ir con máxima ilusión y creemos en nuestras posibilidades», advirtió Marcelinho. El Tenerife será la primera prueba en el camino de Scariolo y es de fuego al jugarse su primer título con el Real Madrid.

Los canarios saben lo que es dar la campanada en un torneo corto, como hicieron la pasada temporada cargándose al Barça en cuartos de final de la Copa del Rey, aunque también han demostrado ser regulares con su segundo puesto en la pasada fase regular de la Liga Endesa. Un rival fortísimo que quiere truncar el arranque de un Real Madrid súper reforzado que no quiere sembrar dudas en el estreno.