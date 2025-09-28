Baloncesto
Real Madrid – Valencia Basket en directo online hoy: cómo va la final de la Supercopa de España 2025 en streaming
El Real Madrid buscará recuperar la hegemonía después de la edición pasada
Ambos equipos ya están en la cancha realizando los calentamientos. Se espera un gran ambiente esta tarde en Málaga para la gran final.
El Valencia buscará amargar a Scariolo
En 2017, e Valencia fue la primera y única vez que ha ganado la Supercopa de España. En semifinales venció al vigente campeón y buscará dar la sorpresa en la final ante el Real Madrid.
El Real Madrid sufrió ante el Tenerife
Las semifinales se pusieron muy complicadas para los de Sergio Scariolo. El Laguna estuvo gran parte del partido por delante, pero el Real Madrid logró la remontada en el último cuarto.
Dónde se juega la final Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de la Supercopa de España 2025
El Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que está ubicado en la ciudad de Málaga, fue la sede escogida para celebrar esta apasionante Supercopa de España 2025 de baloncesto que llega a su conclusión con la final entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Este pabellón fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para albergar a unas 11.300 personas, por lo que se espera un gran ambientazo este domingo en el encuentro en el que se decide quién sale campeón.
Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket
Todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket correspondiente a la final de la Supercopa de España 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras a nivel nacional como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para contar todo lo que esté sucediendo minuto a minuto en este choque en el que se decide el primer título de la temporada.
Historial de enfrentamientos entre Real Madrid y Valencia Basket
El Real Madrid tiene más ventaja si echamos la mirada hacia atrás. Los merengues fueron campeones de la Liga tras arrollar por 3-0 a los taronja en la final por 70-81, 102-96 y 89-75. En la liga ACB el balance global es de 13 victorias a favor del Real Madrid por las dos únicas del Valencia Basket.
¿Dónde ver el Real Madrid – Valencia Basket en directo?
El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo el baloncesto español -la Liga Endesa y esta Supercopa de España 2025– fue Dazn. Este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a la final de este torneo se podrá ver en directo a través de este canal de pago que está en diferentes plataformas. Habrá que tener contratado el paquete que incluye todos los partidos de este deporte o, en su defecto, el que trae todas las disciplinas deportivas que ofrece este operador.
¿A qué hora se juega el Real Madrid – Valencia Basket, final de la Supercopa 2025?
La organización ha programado este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket que corresponde a la gran final de la Supercopa de España 2025 para este domingo 28 de septiembre. El encuentro está fijado para que comience a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y todo debería transcurrir con total normalidad para que el choque comience de manera puntual en tierras malagueñas.
Bienvenidos a la gran final de la Supercopa de España 2025 entre el Real Madrid y el Valencia Basket. La primera gran final para Sergio Scariolo, que buscará reconquistar el título para el conjunto blanco después de que se escapará en la edición anterior frente al Unicaja.
El Real Madrid se enfrentará este domingo en la gran final de la Supercopa de España 2025 frente al Valencia Basket en el Martín Carpena de Málaga. Será la primera final de Sergio Scariolo y el primer título en juego de la temporada. Una competición en la que el conjunto blanco ha dominado a lo largo de la historia, siendo el equipo más laureado con diez títulos, mientras que los taronjas buscarán su segundo título después de haberlo levantado en 2017.
Una fase final en la que los merengues sufrieron hasta el final para eliminar a La Laguna Tenerife en semifinales, mientras que el Valencia logró eliminar al último verdugo del Real Madrid, el Unicaja. Sin embargo, el técnico madridista logró que el equipo fuese de menos a más para sobreponerse a los problemas que tuvieron en el primer y segundo cuarto. Sin embargo, la historia está del lado de los de Scariolo.
Esta tarde jugarán su octava final consecutiva, superando así las únicas tres que ha estado el Valencia Basket en toda su historia. La última vez que se vieron las caras fue en la final de Liga, donde el Real Madrid se llevó el trofeo tras un contundente 3-0.
Scariolo, sobre la fina de la Supercopa de España
“Es un partido de alta exigencia desde el punto de vista físico porque el Valencia está demostrando un año más ser de los que mejor juegan a campo abierto, de los que mejor cargan el rebote ofensivo y de los que mejor tiran desde la línea de tres puntos. Tienen una defensa agresiva y hay que ser capaces de superarla sin renunciar a correr”.
“Tenemos que agarrarnos a nuestra capacidad defensiva y estar bien en el rebote para poder competir. Si igualamos su intensidad y velocidad en ambos lados de la pista, la experiencia de nuestros jugadores puede ser un punto importante”.