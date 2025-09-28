Real Madrid – Valencia Basket en directo online hoy: cómo va la final de la Supercopa de España 2025 en streaming

El Real Madrid se enfrentará este domingo en la gran final de la Supercopa de España 2025 frente al Valencia Basket en el Martín Carpena de Málaga. Será la primera final de Sergio Scariolo y el primer título en juego de la temporada. Una competición en la que el conjunto blanco ha dominado a lo largo de la historia, siendo el equipo más laureado con diez títulos, mientras que los taronjas buscarán su segundo título después de haberlo levantado en 2017.

Una fase final en la que los merengues sufrieron hasta el final para eliminar a La Laguna Tenerife en semifinales, mientras que el Valencia logró eliminar al último verdugo del Real Madrid, el Unicaja. Sin embargo, el técnico madridista logró que el equipo fuese de menos a más para sobreponerse a los problemas que tuvieron en el primer y segundo cuarto. Sin embargo, la historia está del lado de los de Scariolo.

Esta tarde jugarán su octava final consecutiva, superando así las únicas tres que ha estado el Valencia Basket en toda su historia. La última vez que se vieron las caras fue en la final de Liga, donde el Real Madrid se llevó el trofeo tras un contundente 3-0.

Real Madrid-Valencia Basket, en directo