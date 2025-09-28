Así queda el palmarés de la Supercopa de España de baloncesto

El Valencia Basket conquistó la Supercopa de España tras imponerse ante el Real Madrid en una final apretadísima hasta el final (94-98). Un partido en el que los de Sergio Scariolo tuvieron el partido en su mano, especialmente en el tercer cuarto, pero los errores en defensa fueron la clave para que el conjunto blanco volviese a morir en la orilla y rozar el primer título de la temporada.
Palmarés histórico de la Supercopa de España
1984 – Real Madrid/CB Zaragoza [101-61]
1985 – Joventut/Real Madrid [104-91]
1986 – Joventut/Real Madrid [74-67]
1987 – FC Barcelona/Joventut [91-88]
2004 – FC Barcelona/Real Madrid [74-67]
2005 – TAU Cerámica/CB Granada [61-55]
2006 – TAU Cerámica/Unicaja [83-78]
2007 – TAU Cerámica/Iurbentia Bilbao Basket [85-73]
2008 – TAU Cerámica/CAI Zaragoza [86-85]
2009 – FC Barcelona/Real Madrid [86-82]
2010 – FC Barcelona/Power Electronics Valencia [83-63]
2011 – FC Barcelona/Caja Laboral [82-73]
2012 – Real Madrid/FC Barcelona [95-84]
2013 – Real Madrid/FC Barcelona [83-79]
2014 – Real Madrid/FC Barcelona [99-78]
2015 – FC Barcelona/Unicaja [80-62]
2016 – Gran Canaria/FC Barcelona [79-59]
2017 – Valencia/Gran Canaria [69-63]
2018 – Real Madrid/Baskonia [80-73]
2019 – Real Madrid/FC Barcelona [89-79]
2020 – Real Madrid/FC Barcelona [72-67]
2021 – Real Madrid/FC Barcelona [88-83]
2022 – Real Madrid/FC Barcelona [89-83]
2023 – Real Madrid/Unicaja [88-81]
2024 – Unicaja/Real Madrid [80-90]
2025 – Valencia Basket/Real Madrid [98-94]