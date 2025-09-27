El Valencia arruina la fiesta de Unicaja y espera al Real Madrid en la final de la Supercopa

El Valencia Basket consiguió el primer pase a la final de la Supercopa de España tras imponerse a Unicaja Málaga, anfitrión del torneo, en un partido en el que los de Pedro Martínez fueron de menos a más (87-93). Llegaron a verse 10 puntos por debajo en el primer cuarto, pero el vigente subcampeón de la Liga Endesa desactivó al campeón de la anterior edición y se llevó la victoria amén de la gran actuación de Omari Moore (20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias para 26 de valoración).

El fichaje taronja subsanó como si nada la dolorosa baja de Jean Montero, estrella de los valencianos. Sergio de Larrea, el base de la selección española en el Eurobasket 2025, brilló (12 puntos y 19 de valoración) y Kameron Taylor cuajó un sólido debut (10, 3 rebotes y 3 asistencias para 16 de valoración). Chris Duarte (13-5-1), Kendrick Perry (12-3-5) y David Kravish (14-3-4), los mejores locales. El plan de Ibon Navarro se fue al traste con un porcentaje letal al triple (7/33) en una tarde mala del Valencia desde el perímetro (12/34).

El Valencia ya espera rival y este saldrá de la segunda semifinal de la Supercopa, que también se disputa este sábado en el Martín Carpena entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife (21:00 horas). De ganar los de Sergio Scariolo, este domingo se reeditaría la última final de ACB. Arrancarán con los descartes de Trey Lyles y Gabriele Procida.

Unicaja se contagió del ambientazo del Carpena para firmar un gran arranque de partido. Los 9 puntos de Kravish en cuestión de tres minutos y los 5 de Perry impulsaron a los de Ibon, aunque el Valencia despertó para evitar una renta negativa aún mayor (26-18). La reacción perduró en el segundo cuarto, en el que Duarte fue lo único destacado en un equipo andaluz desdibujado.

El Valencia reacciona para golpear a Unicaja

Ibon no encontraba la manera de hacer daño ni por dentro ni por fuera y sólo los errores del cuadro taronja al triple (6/20 en la primera parte) permitieron a los anfitriones continuar en cabeza. El Valencia lo llegó a empatar (39-39), pero un triplazo de Duarte y dos libres de Webb III ponían por delante a Unicaja antes del segundo tiempo (44-43). Eso sí, Moore hizo que la desventaja de su equipo fuese mínima con un canastón en la última antes del descanso.

Pero el Valencia no perdonó dos veces y, aunque Unicaja subió el nivel en el tercer cuarto, mejoró en los tiros y se logró poner por delante por primera vez en el partido con dos seguidas de Sako (55-58). La respuesta de Ibon fue inmediata. El vasco sumó varios efectivos más por la entrada de Barreiro, que le cambió la cara al cuadro andaluz, Kravish se volvió a enchufar, Sulejmanovic corrigió errores y Alberto Díaz hilvanó el juego.

El Carpena se lo creyó. Y quien no se terminó de creer el vuelco a la situación fue Pedro Martínez, que vio como los suyos se estampaban una y otra vez con el ímpetu defensivo de Unicaja. Pero De Larrea emergió con su segundo triple, Olek Balcerowski respondió y en la última del tercer cuarto Iroegbu replicó a Larry. Valencia se lanzaba a por la final (71-73).

Unicaja comandado por Tyler Kalinoski, combatió hasta el último aliento, pero el parcial explosivo de los fichajes del Valencia y sobre todo de Moore acabó con sus opciones.