Scariolo: «No es un alivio, estoy contento porque se nos puso súper complicado…»

Sergio Scariolo compareció en rueda de prensa tras su primer partido oficial como entrenador del Real Madrid, en el que los blancos ganaron por la mínima a La Laguna Tenerife en una semifinal de la Supercopa de España súper competida (72-71). El italiano confesó estar «contento», aunque no es un «alivio» después de ir perdiendo de 10 al descanso.

«Un partido igualadísimo. Los dos equipos han hecho méritos para poderlo ganar. Hemos sabido responder con agresividad, con muy buena defensa. La diferencia ha sido el rebote, ha sido el dato que ha hecho decantar la balanza a nuestro lado. Enhorabuena a La Laguna por como está jugando todos estos años. Grandísimos veteranos, también enhorabuena a mis jugadores porque han demostrado ganas de estar en el partido», comenzó.

«Un azar. Ha sido una apuesta que no ha sido fácil. El entrenador tiene que tener instinto y ver qué partidos tienes delante. La frialdad a la hora de estar en campo y no cometer errores pueden hacer diferencias. Son partidos en los que tienes que tirar de veteranos. Andrés no es ni un veterano ni un jovencito, en su edad madura. Cuando ganas un partido en defensa es probable que todos hayan aportado su granito de arena», afirmó.

«No sé nada de Theo (Maledon). Está en el vestuario, no tengo información. Cada partido es diferente, Valencia es un gran equipo, ha hecho grandes incorporaciones. Un gran partido ante Unicaja con un juego muy difícil de contrarrestar. Va a ser un escollo durísimo», aseguró.

Scariolo, el rodaje y las lesiones

«Ambas cosas, a nivel de condición física, con jugadores que han entrenado poquísimo vamos con mucho retraso. Sumando días útiles para cada vez jugar mejor. Sé que no estaremos ni cerca del 100% durante unos cuantos meses, semanas, espero que se hayan acabado las lesiones y podamos trabajar juntos. El tiempo para entrenar va desapareciendo. Es un número bastante impactante. Podemos repartir las energías entre más jugadores y de momento con carácter, cohesión, espíritu de equipo…», añadió.

«Estás contento, no es un alivio. Estaba súper comprometido, súper complicado contra un equipo con muchísima experiencia y que juegan juntos desde hace muchos años. Hay que estar contento sabiendo que desde este momento es normal que haya cosas que no estén y otras que dependen de tu espíritu y tienen que estar», finalizó Scariolo.

«No ha sido nuestro mejor partido a nivel de acierto y de cuidar el balón. El nerviosismo ha jugado en nuestra contra», afirmó Sergio Llull por otra parte. «Va a ser un partido muy disputado. Es una final y hay que aprovechar las oportunidades para intentar ganar», comentó el capitán sobre el choque por el título de este domingo en el Carpena.