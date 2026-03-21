Abascal: «Sánchez gobierna como una mafia y es la principal amenaza existencial para España y Europa»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha cargado contra el presidente del Gobierno en la Conservative Political Action Conference Hungary, que se celebra en Budapest (Hungría). «Pedro Sánchez gobierna como una mafia y es la principal amenaza existencial para España y Europa», ha indicado el jefe de filas del tercer partido más votado del país junto al resto de líderes conservadores europeos.

El líder de Vox ha señalado a «Sánchez y sus políticas» como «ejemplo de todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta hoy Occidente». A juicio de Abascal, el líder socialista actúa «como un tirano y como un traidor».

«Pedro Sánchez se ha convertido en la principal amenaza existencial para España y para Europa; también en la principal amenaza para la prosperidad y la seguridad de los españoles», ha subrayado el presidente del partido con sede en la madrileña calle de Bambú.

Asimismo, ha incidido en que su administración «funciona como una especie de mafia, como una red criminal». Y lo ha argumentado en que «gobierna mediante la mentira permanente, mediante las corrupciones políticas y familiares de todo tipo, mediante el fraude y mediante pactos infames con separatistas e incluso con terroristas».

Abascal ha criticado la postura de Sánchez contraria al ataque de EEUU e Israel contra el régimen iraní de los ayatolás: «No crean ninguna de las razones a las que Pedro Sánchez apela para condenar este ataque». El líder del tercer partido más votado de España ha asegurado que al presidente del Gobierno «no le importan en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional». En su lugar, cree que sólo le importa «permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen».

En su discurso, ha afeado que Sánchez esté «del lado de los ayatolás terroristas»; de los «torturadores comunistas» de Venezuela; de la Brasil de Lula Da Silva, de quien ha asegurado que «encarcela a la oposición y que tortura a [Jair] Bolsonaro»; de la Cuba comunista y del lado de Hamás «después de perpetrar el ataque más diabólico que se ha cometido desde hace mucho tiempo por ninguna organización terrorista».

A ojos de Abascal, Sánchez defiende a todos ellos porque todos estos regímenes tienen en común que «llevan muchos años financiando el islamismo y el comunismo, que al final se han unido en una misma etiqueta, el islamocomunismo que está asentándose en nuestras naciones y que está transformando nuestras calles y destruyendo nuestra identidad».

A su vez, ha recriminado a la izquierda española que tenga «profundos vínculos financieros» con el que Abascal considera el «más infame» de los húngaros, el magnate George Soros.

El líder de Vox ha sido el encargado de cerrar la jornada, antes de la intervención final del presidente argentino, Javier Milei.

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