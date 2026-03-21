Los sindicatos han convocado varios días de huelga en los servicios de tierra de los aeropuertos españoles durante la Semana Santa. Desde UGT se han convocado paros para los días 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4, 5 y 6 de abril en el Grupo Menzies (Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services), en el que trabajan unos 3.000 trabajadores, después de que en la reunión con el SIMA no se llegara a un acuerdo. Además, la empresa Groundforce también iniciará una huelga indefinida a partir del 27 de marzo y, en concreto, se ocupa de la asistencia en tierra de muchos aviones, entre el aterrizaje y el despegue.

Mientras que en el caso de la empresa Menzies Services se ocupa de realizar los servicios en rampa y de pasaje en los aeropuertos, así como de la facturación y el embarque, la gestión del equipaje, el repostaje, la limpieza y el transporte.

No obstante, se espera que los aeropuertos que se vean más afectados por esta huelga sean: Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat, Sevilla.

Además, estas dos empresas también operan en los aeropuertos Bilbao, Zaragoza, Alicante, Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura, Murcia, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife. Por tanto, la paralización de estas labores puede causar retrasos en algunos vuelos durante esas jornadas.

Huelga en los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos

Los sindicatos han denunciado que el motivo de esta huelga en las dos empresas se debe al incumplimiento de los derechos económicos de los subrogados y del resto de la plantilla, así como las condiciones de las jornadas laborales y la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en el servicio de asistencia en tierra.