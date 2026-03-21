Huelga en los aeropuertos españoles en Semana Santa: los sindicatos convocan paros en servicios de tierra
Habrá huelga a partir del 27 de marzo y afectará a los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril
Los sindicatos han convocado varios días de huelga en los servicios de tierra de los aeropuertos españoles durante la Semana Santa. Desde UGT se han convocado paros para los días 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4, 5 y 6 de abril en el Grupo Menzies (Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services), en el que trabajan unos 3.000 trabajadores, después de que en la reunión con el SIMA no se llegara a un acuerdo. Además, la empresa Groundforce también iniciará una huelga indefinida a partir del 27 de marzo y, en concreto, se ocupa de la asistencia en tierra de muchos aviones, entre el aterrizaje y el despegue.
Mientras que en el caso de la empresa Menzies Services se ocupa de realizar los servicios en rampa y de pasaje en los aeropuertos, así como de la facturación y el embarque, la gestión del equipaje, el repostaje, la limpieza y el transporte.
No obstante, se espera que los aeropuertos que se vean más afectados por esta huelga sean: Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat, Sevilla.
Además, estas dos empresas también operan en los aeropuertos Bilbao, Zaragoza, Alicante, Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura, Murcia, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife. Por tanto, la paralización de estas labores puede causar retrasos en algunos vuelos durante esas jornadas.
Huelga en los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos
Los sindicatos han denunciado que el motivo de esta huelga en las dos empresas se debe al incumplimiento de los derechos económicos de los subrogados y del resto de la plantilla, así como las condiciones de las jornadas laborales y la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en el servicio de asistencia en tierra.
Se espera que el Gobierno haga cumplir el nivel mínimo de servicio exigido por ley para los sectores esenciales del transporte, aunque estas medidas no eliminarán por completo los retrasos.
En consecuencia, se recomienda a los viajeros que consulten con frecuencia el estado de sus vuelos en las páginas web de aerolíneas o aeropuertos, que lleguen con antelación para facturar y que, en la medida de lo posible, viajen solo con equipaje de mano en lugar de facturar maletas.
Por otro lado, hay que destacar que no sólo se prevé huelga en los aeropuertos, ya que los sindicatos de la Aemet también han anunciado paros en Semana Santa.
Así, los sindicatos que representan a los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han convocado dos días de huelga, el 29 de marzo y el 3 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, lo que afectará previsiblemente al tráfico aéreo y las procesiones y cofradías.
Los empleados del organismo público piden, entre sus reivindicaciones, «que se ingresen a la plantilla de Aemet otras 800 personas», además de sus demandas salariales.
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