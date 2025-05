El Año Jubilar de la Esperanza 2025 ha comenzado con fuerza en el corazón de Roma, convertido estos días en epicentro de una manifestación de fe y devoción sin precedentes: el Jubileo de las Cofradías. Este evento, enmarcado en el Año Santo 2025, reúne a miles de cofrades y miembros de hermandades procedentes de distintos rincones del mundo, con una participación especialmente destacada de España, Italia, Portugal y Francia.

La Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías recorrerá las calles más emblemáticas de la Ciudad Eterna, envuelta en un ambiente de fervor y memoria, entre nubes de incienso y la devoción de miles de fieles que se congregarán como si Roma, por un día, se convirtiera en una gran ciudad de la Semana Santa española.

El inicio de la Gran Procesión está previsto para las 14:00 horas del sábado, desde la Piazza Celimontana, punto de partida de un cortejo formado por un primer gran grupo de imágenes llegadas desde distintos rincones del mundo para celebrar y exaltar la fe católica. Será en torno a las 17:00 horas cuando todas las tallas, en su lento pero armonioso deambular, avancen por las históricas calles de Roma, entre empedrados centenarios y el eco de un legado espiritual que trasciende fronteras.

España tiene una gran representación:

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León: Esta imagen, conocida como El Señor de León, es una de las más veneradas de la Semana Santa leonesa que fue fundada en 1611. Su participación en Roma simboliza la proyección internacional de su Semana Santa. Más de 1.000 leoneses acompañarán a la imagen en este evento histórico.

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su dolor y gloria de Sevilla: Conocida como «El Cachorro», esta cofradía sevillana es una de las más emblemáticas de la Semana Santa andaluza.

Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga: La Virgen de la Esperanza es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa malagueña.

Además de la representación española, el Jubileo contará con la participación de cofradías de otros países europeos:

Portugal: La Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra llevará una imponente Cruz Patriarcal del siglo XVIII.

Gente de Paz

Italia: La Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros portará un valioso cuadro de Santa Ana con la Virgen, obra de Arturo Viligiardi (1927).

Gente de Paz

Francia: La Archicofradía de La Sanch, de Perpiñán, procesionará su venerado Crucifijo «Le Devot Christ», una imagen gótica fechada entre los siglos XIII y XIV.

La procesión

La Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, prevista para el sábado 17 de mayo de 2025, recorrerá las históricas calles de Roma en un itinerario de 3,75 km, pasando por lugares emblemáticos como el Coliseo, el Circo Máximo y la Via dei Cerchi. Dada la magnitud del evento y el elevado número de cofradías participantes, la organización ha dispuesto dos recorridos distintos que se unirán simbólicamente en el Circo Máximo.

El primer grupo partirá a las 14:00 horas desde la Piazza Celimontana, mientras que el segundo iniciará su recorrido en Largo Cavalieri di Colombo, cerca de las Termas de Caracalla. Ambos grupos se encontrarán en el Circo Máximo, donde se instalará un palco de autoridades a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini, previsto para las 17:00 horas.

Este diseño logístico no sólo facilita la organización y seguridad del evento, sino que también permite una participación más amplia de cofradías internacionales. El público podrá situarse a lo largo del recorrido, especialmente en la Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole y Via dei Cerchi, garantizando una experiencia de fe compartida y accesible para todos.

León vuelve a Roma, con su Nazareno al hombro

Roma, la madre marmórea del Imperio, vuelve a abrir sus brazos de mármol y eternidad. León, la hija silente del oro y la milicia, retorna a la cuna, no con legiones ni con laureles, sino con un hombre cargando una cruz y siglos de fe en los ojos. Porque Roma creó a León entre castra y caminos, en aquella ruta del oro que abría venas a Hispania, y hoy León regresa a ella no con estandartes de guerra, sino con la túnica morada del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

El Nazareno va. Camina por las piedras que vieron a los Césares, y su perfil leonés arrastra una melancolía de incienso y campanas rotas. Va Roma en procesión, como si el Coliseo fuera una plaza mayor, como si el Circo Máximo oliese a cera y tambores. Va el Cristo leonés con la frente arrugada por siglos de procesión entre neblinas del norte, pero hoy bañado en el sol alto de Italia.

León vuelve con pasos de fe, sí, pero también de historia. Porque la ciudad no olvida que fue Roma la que sembró sus primeras piedras, su lengua, su ley, su sangre de civilización. Y ahora es la espiritualidad la que hace el viaje inverso. No legiones, sino cofrades. No cascos ni gladius, sino capirotes y costaleros.

Y camina el Nazareno entre franceses góticos, portugueses barrocos e italianos celestiales, pero el de León va con el paso sobrio del norte, con su madera antigua y su mirada herida. No desfila: peregrina y conmueve.

Roma lo ve pasar y reconoce en su rostro el eco del hijo que un día partió con sandalias de soldado y vuelve con sandalias de penitente. León ha vuelto a casa. Ha vuelto a Roma. No para conquistarla, sino para rendirse ante ella con una cruz al hombro. Y el eco de las trompetas de antaño es ahora una saeta tenue que se eleva entre el Coliseo y el cielo.