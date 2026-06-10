Historia de los cónclaves más largos y llamativos de la historia

Con la celebración de un cónclave y la posterior fumata blanca, se da por hecho que ya hay un nuevo Papa. Sin embargo, durante gran parte de la historia las cosas funcionaban de otra manera.

El cónclave más largo de la historia: Viterbo 1268, casi 3 años encerrados

El cónclave más largo que está registrado pudo generar una grave crisis en el seno de la Iglesia. Fue cuando murió el Papa Clemente IV, en el año 1268. El cónclave se reunió en Viterbo, con demasiados intereses enfrentados. No había expectativas de consenso.

Los días se transformaron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y los meses terminaron acumulándose durante años. Lo que inicialmente parecía una elección complicada acabó derivando en un bloqueo histórico.

Incluso la gente de la ciudad perdió la paciencia. No era difícil entenderlos. La ciudad llevaba años soportando la presencia de los electores sin que existiera ninguna solución visible. Según relatan las fuentes históricas, las autoridades locales llegaron incluso a adoptar medidas de presión para acelerar la elección.

Dos años y nueve meses después, se eligió como Papa a Teobaldo Visconti, que ni siquiera era cardenal en aquel momento. Adoptó el nombre de Gregorio X. Aquella elección no solo puso fin al período de sede vacante más largo de la historia. También cambió para siempre la forma de elegir a los papas.

Por qué el cónclave de Viterbo llevó a crear las reglas del encierro

La experiencia de Viterbo dejó una sensación bastante evidente: era necesario evitar que una elección pontificia volviera a prolongarse durante tanto tiempo. Gregorio X lo sabía mejor que nadie. Había sido el beneficiario directo de aquel acuerdo tardío y comprendía perfectamente los riesgos de permitir que los cardenales permanecieran durante años sin alcanzar una decisión. Por ese motivo impulsó una reforma profunda.

En 1274, segundo concilio de León, se decidió el aislamiento de los Papas para la votación.

De ahí procede el término «cónclave». La palabra deriva del latín cum clave, que puede traducirse como «con llave». La idea era literal. Los electores quedaron encerrados y separados del exterior hasta alcanzar un acuerdo. Con el paso de los siglos, las reglas se han modificado en distintos momentos. Algunas normas desaparecieron y otras fueron incorporadas.

El cónclave de 1978: dos papas en 33 días

El año 1978 y tras la muerte de Pablo VI, se eligió al cardenal italiano Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo I.

Su cercanía personal y su estilo sencillo despertaron simpatías inmediatas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pero ocurrió algo inesperado. Treinta y tres días después de ser elegido, Juan Pablo I falleció repentinamente. La noticia provocó conmoción mundial.

La Iglesia se encontró nuevamente ante la necesidad de organizar otro cónclave apenas unas semanas después del anterior. Ese segundo proceso electoral produjo uno de los acontecimientos más importantes del catolicismo contemporáneo. El elegido fue el cardenal polaco Karol Wojtyła. Tomó el nombre de Juan Pablo II.

A 1978 se le conoce como el «año de los tres papas».

El cónclave de 2005: la elección de Benedicto XVI en cuatro rondas

El 2 de abril de 2005 fallece Juan Pablo II, el Papa viajero. Su sucesor fue Joseph Ratzinger.

La decisión llegó rápidamente. Tras cuatro votaciones distribuidas en menos de dos días, Ratzinger obtuvo la mayoría necesaria y fue elegido papa. Adoptó el nombre de Benedicto XVI. La rapidez del resultado fue interpretada por muchos observadores como una señal de consenso.

El cónclave de 2013: Francisco elegido en dos días

Pocas elecciones papales recientes estuvieron rodeados de un contexto tan singular como la de 2013. La razón era sencilla. No había muerto ningún papá. Tras la renuncia de Benedicto XVI por su estado físico, la elección se resolvió rápidamente.

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue el primer papa procedente de América Latina. Fue también el primer jesuita en llegar al pontificado. Y eligió un nombre inédito: Francisco.

El cónclave de 2025: la elección del Papa León XIV

El Papa Francisco fallece en abril de 2025 y el cónclave en cuarto votación elige nuevo Papa el 8 de mayo.

El elegido fue el cardenal Robert Francis Prevost. Al aceptar el cargo adoptó el nombre de León XIV. La elección tuvo una enorme repercusión internacional porque se convirtió en el primer papá nacido en Estados Unidos. Su trayectoria pastoral, marcada por años de trabajo misionero y responsabilidades dentro de la Iglesia, había sido observada con interés por muchos cardenales durante los años anteriores.

La fumata blanca apareció durante la tarde y millones de personas siguieron el anuncio desde la Plaza de San Pedro, la televisión e internet.

Los cónclaves más cortos de la historia

La historia de los cónclaves suele centrarse en los procesos más largos, pero las elecciones rápidas también tienen su interés. No siempre hacen falta decenas de votaciones para alcanzar un acuerdo. En los primeros siglos del cristianismo existieron elecciones que aparentemente se resolvieron con gran rapidez.

Los cónclaves de 2005 y 2025 destacan precisamente por su rapidez. Ambos concluyeron en apenas dos días y necesitaron únicamente cuatro votaciones para elegir al nuevo pontífice.